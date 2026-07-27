Sam Altman Prediksi Era Baru Korporasi: AI Bisa Jadi CEO OpenAI yang Lebih Baik Darinya

JawaPos.com - Peta kepemimpinan perusahaan teknologi global mulai menghadapi pertanyaan baru: apakah manusia masih akan menjadi pengambil keputusan utama ketika AI mencapai tingkat kecerdasan yang jauh lebih tinggi? Sam Altman, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perlombaan AI dunia, justru menjadi salah satu orang yang membuka kemungkinan bahwa posisi CEO pun tidak kebal dari otomatisasi.



Pandangan tersebut menunjukkan perubahan besar dalam peta bisnis global. Jika selama ini AI dipandang sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas pekerja, Altman melihat fase berikutnya ketika AI mampu mengambil keputusan strategis, mengelola organisasi, hingga menjalankan fungsi kepemimpinan perusahaan bernilai miliaran dolar.



Dilansir dari Fortune, Senin (27/7/2026), Altman mengatakan bahwa kecerdasan super AI pada suatu tahap perkembangannya akan mampu menjalankan tugas CEO perusahaan besar lebih baik dibandingkan eksekutif manusia, termasuk dirinya sendiri.

Dalam pernyataannya di AI Impact Summit di New Delhi pada Februari 2026, Altman menyebut, "AI superintelligence pada suatu titik dalam kurva perkembangannya akan mampu melakukan pekerjaan sebagai CEO perusahaan besar dengan lebih baik daripada eksekutif mana pun, tentu saja termasuk saya."

Menurut Altman, kemampuan AI tersebut tidak berada di masa depan yang masih jauh. Dia memperkirakan, dengan perkembangan OpenAI saat ini, perusahaan hanya membutuhkan beberapa tahun lagi untuk mencapai tahap awal kecerdasan super AI, yaitu sistem yang memiliki kemampuan jauh melampaui teknologi AI yang tersedia sekarang.



Keyakinan Altman terhadap kemungkinan AI menggantikan dirinya bukan pertama kali disampaikan. Pada November 2025, dalam podcast "Conversations with Tyler", dia mengatakan dirinya akan merasa malu apabila OpenAI tidak menjadi perusahaan besar pertama yang dipimpin oleh seorang CEO berbasis AI. Dia mengajukan pertanyaan tentang bagaimana organisasi harus berubah apabila AI mampu menjalankan OpenAI secara jauh lebih baik daripada manusia.



Dalam wawancara lain pada Juli 2026, Altman menjelaskan bahwa penerapan AI dalam struktur perusahaan kemungkinan terjadi secara bertahap. Dia memperkirakan satu divisi di OpenAI dapat dijalankan hingga 85 persen oleh AI dalam beberapa tahun mendatang. Namun, dia mengakui posisi CEO memiliki tantangan tersendiri karena peran publik seorang pemimpin perusahaan semakin penting.



Altman juga memprediksi munculnya perusahaan bernilai miliaran dolar yang hanya dijalankan oleh dua atau tiga orang dengan bantuan AI. Meski demikian, dia menilai faktor psikologi manusia akan memperlambat adopsi kepemimpinan AI karena masyarakat masih lebih mudah mempercayai manusia dibandingkan mesin, meskipun kemampuan teknologinya telah berkembang.

