5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com - Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan sengit di lapangan, tetapi juga berdampak besar terhadap nilai pasar para pemain sepak bola dunia.

Berdasarkan pembaruan Transfermarkt setelah turnamen berakhir, sejumlah pemain mengalami lonjakan valuasi berkat penampilan impresif bersama tim nasional masing-masing.

Berikut 5 pemain yang mencatatkan peningkatan nilai pasar tertinggi setelah tampil gemilang di Piala Dunia FIFA 2026, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (25/7).

1. Lamine Yamal

Lamine Yamal menjadi pemain dengan kenaikan nilai pasar paling mencolok setelah membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia FIFA 2026.

Berdasarkan pembaruan Transfermarkt, nilai pasar pemain muda Barcelona tersebut meningkat menjadi EUR 220 juta atau sekitar Rp 4,18 triliun. Pencapaian itu menjadikan Yamal sebagai salah satu pemain dengan nilai pasar tertinggi dalam sejarah sepak bola.

2. Erling Haaland

Erling Haaland turut mencatatkan nilai pasar sebesar EUR 220 juta atau sekitar Rp 4,18 triliun setelah tampil impresif bersama Norwegia.

Penyerang Manchester City tersebut menjadi salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang turnamen dan mengalami kenaikan nilai pasar sebesar EUR 20 juta atau sekitar Rp 380 miliar. Haaland kini sejajar dengan Lamine Yamal sebagai pemain termahal di dunia.