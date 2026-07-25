Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

Profil Ikhwan Ali Tanamal, winger baru Persib Bandung asal Tulehu. Simak perjalanan karier, biodata, dan rekam jejaknya hingga dikontrak 2028. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Profil Ikhwan Ali Tanamal menjadi perhatian setelah resmi memperkuat Persib Bandung. Winger asal Tulehu itu dikontrak hingga 2028 dan diproyeksikan menjadi aset masa depan Pangeran Biru.

Persib Bandung kembali memperkuat kedalaman skuadnya menjelang musim 2026/2027. Kali ini, Pangeran Biru resmi memasukkan Ikhwan Ali Tanamal ke dalam tim utama setelah semusim menjalani masa peminjaman bersama Persis Solo. Winger muda asal Tulehu, Maluku Tengah, itu diikat kontrak hingga 2028 sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub.

Meski belum banyak dikenal publik sepak bola nasional, Ikhwan merupakan salah satu talenta muda yang berkembang secara bertahap. Ia dikenal sebagai pemain sayap berkaki kiri dengan kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini serang. Selain sebagai winger kanan, ia juga bisa dimainkan di sisi kiri maupun sebagai gelandang serang.

Pada laga perdana Piala Presiden 2026, Ali Tanamal langsung dipercaya menjadi starter menghadapi Arema FC. Dirinya bermain taktis dan cepat selama babak pertama di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Sabtu (25/7/2026). Dalam pertandingan tersebut, Persib Bandung mencukur tipis Arema FC 1-0 lewat gol tunggal lewat backheel cerdas dari Uilliam Barros.

Lahir dari Tulehu, Kampung Penghasil Pesepak Bola Ikhwan Ali Tanamal lahir di Tulehu, Maluku Tengah, pada 28 Desember 2003. Daerah tersebut dikenal sebagai salah satu lumbung talenta sepak bola Indonesia yang telah melahirkan banyak pemain nasional.

Dalam proses pembinaan, Ikhwan sempat menimba ilmu di PPLP Bogor, Diklat Ragunan, hingga Persita U-20. Perjalanan tersebut membentuk fondasi teknik dan mentalnya sebelum menembus level profesional.

Bersinar Bersama Persita Tangerang Karier profesional Ikhwan dimulai bersama Persita Tangerang. Ia mendapatkan kesempatan promosi ke tim senior dan mulai rutin tampil di kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

Pada musim 2024/2025, pemain bertinggi 165 sentimeter itu mencatatkan 20 penampilan dan menyumbang tiga assist bersama Pendekar Cisadane. Meski belum mencetak gol, kontribusinya dalam membangun serangan membuat namanya mulai mendapat perhatian sejumlah klub besar.

Direkrut Persib, Sempat Dipinjamkan ke Persis Solo Persib mendatangkan Ikhwan pada 2025. Namun, manajemen memilih meminjamkannya ke Persis Solo agar memperoleh menit bermain lebih banyak sebelum bergabung dengan skuad utama.

Selama memperkuat Laskar Sambernyawa pada musim 2025/2026, Ikhwan tampil dalam 13 pertandingan Super League. Meski belum menghasilkan gol maupun assist, pengalaman tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses pematangannya sebagai pemain muda.

Siap Bersaing di Persib Kini Ikhwan kembali ke Bandung dengan bekal pengalaman yang lebih matang. Persib memberikan kontrak hingga 2028 sebagai bentuk kepercayaan terhadap potensinya.

Saat diperkenalkan, Ikhwan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari klub yang memiliki tradisi juara. Ia juga siap bersaing memperebutkan tempat di bawah arahan pelatih Igor Tolic.