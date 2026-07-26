Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

JawaPos.com - PSMS Medan akan memulai langkah mereka di Piala Presiden 2026 dengan menghadapi lawan yang tidak mudah. Klub asal Sumatera Utara itu dijadwalkan bertemu Port FC pada laga pertama Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan piala presiden ini akan disiarkan secara langsung melalui Indosiar dan layanan streaming Vidio. Laga lawan Port FC tersebut menjadi kesempatan bagi PSMS untuk mengukur kesiapan tim sebelum mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

Meski datang sebagai satu-satunya peserta dari kasta kedua sepak bola Indonesia, Ayam Kinantan PSMS Medan tidak ingin sekadar menjadi pelengkap turnamen pramusim bergengsi piala presiden tersebut. Pelatih Eko Purdjianto membawa total 28 pemain ke Surabaya. Persiapan selama sekitar tiga pekan dimanfaatkan untuk membangun kekompakan sekaligus meningkatkan kondisi fisik para pemain.

Menghadapi tim sekelas Port FC memang menjadi tantangan besar, tetapi PSMS tetap optimistis bisa memberikan perlawanan. Optimisme itu bukan tanpa alasan. PSMS memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang dapat menjadi tulang punggung tim.

Manahati Lestusen diprediksi menjadi motor permainan di lini tengah berkat pengalaman panjangnya di level tertinggi sepak bola Indonesia. Selain itu, keberadaan Angelo Meneses di lini belakang diharapkan mampu memberikan ketenangan saat menghadapi tekanan dari lini serang lawan.

Di sektor depan, Felipe Cadenazzi dan Phillerson menjadi dua nama yang berpotensi merepotkan pertahanan Port FC. Kecepatan dan penyelesaian akhir keduanya akan menjadi senjata utama PSMS dalam memanfaatkan peluang, terutama melalui skema serangan balik.

Sementara itu, Port FC datang ke Indonesia dengan status sebagai juara bertahan Piala Presiden. Pada edisi sebelumnya, klub asal Thailand tersebut sukses mengangkat trofi setelah mengalahkan Oxford United di partai final.

Kepercayaan diri Port FC semakin tinggi karena mereka menutup kompetisi domestik dengan hasil yang sangat positif. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka membukukan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Catatan itu menunjukkan konsistensi permainan yang membuat mereka layak disebut sebagai salah satu favorit juara pada edisi tahun ini.