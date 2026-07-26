Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

Ilustrasi penemuan mayat. (pixabay)
JawaPos.com - Sumarna, 40, petugas keamanan (security) Waduk Jatiluhur, ditemukan mengambang di kawasan Tanggul Kayat, Kampung Kembang Kuning, Purwakarta pada Jumat (24/7) pagi.
Sebelum ditemukan meninggal, korban diketahui sempat menegur sekelompok orang yang melakukan aksi vandalisme di area objek vital tersebut.
Dugaan itu mencuat usai beredarnya rekaman status WhatsApp yang diduga diunggah oleh Sumarna beberapa saat sebelum kejadian.
Dalam unggahan video tersebut, korban memperlihatkan adanya coretan di jalan area tanggul Waduk Jatiluhur dan mengeluhkan aksi tak bertanggung jawab itu.
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Adapun kronologi insiden ini bermula ketika keberadaan Sumarna memicu tanda tanya sejak Kamis malam (23/7) sekitar pukul 22.00 WIB. Saat itu, rekan kerjanya mendapati pos jaga dalam kondisi kosong melompong.
Di lokasi tersebut, hanya terlihat sepeda motor milik korban yang masih terparkir dengan rapi.
Upaya rekan korban untuk menghubungi ponselnya pun tak membuahkan hasil karena nomor telepon Sumarna mendadak tidak aktif.
Petunjuk awal mulai ditemukan saat perangkat handy talky (HT) milik Sumarna ditemukan tergeletak di atas sebuah perahu yang bersandar di sekitar lokasi.
Ketiadaan kabar tersebut berakhir duka pada Jumat pagi sekitar pukul 09.30 WIB ketika tubuh Sumarna ditemukan mengambang di perairan Waduk Jatiluhur, tak jauh dari posisi HT tersebut.
Saat dievakuasi oleh petugas gabungan, korban masih mengenakan seragam security lengkap, serta dalam kondisi kedua tangan terborgol.
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