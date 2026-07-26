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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 26 Juli 2026 | 14.30 WIB

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

Pemain PSMS Medan bersiap meredam ancaman Port FC pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026. (PSMS) - Image

Pemain PSMS Medan bersiap meredam ancaman Port FC pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026. (PSMS)

JawaPos.com - PSMS Medan akan menghadapi juara bertahan Port FC pada laga pembuka Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (26/7) pukul 15.30 WIB.

Duel ini menjadi ujian berat bagi wakil Liga 2 Indonesia yang ingin membuktikan mampu bersaing menghadapi tim kuat asal Thailand dengan materi pemain lebih berpengalaman.

Mampukah PSMS Medan Memberikan Kejutan?

PSMS Medan menjadi satu-satunya peserta yang berasal dari kasta kedua kompetisi Indonesia di Piala Presiden 2026. Meski berstatus sebagai underdog, tim berjuluk Ayam Kinantan datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjalani persiapan selama tiga pekan.

Pelatih Eko Purdjianto membawa total 28 pemain untuk menghadapi turnamen pramusim bergengsi itu. Ajang ini bukan sekadar pertandingan uji coba, melainkan kesempatan mengukur kesiapan tim sebelum mengarungi musim 2026/2027.

"Kami membawa 28 pemain dan telah mempersiapkan tim selama tiga minggu. Kami tahu pertandingan pertama akan menghadapi Port FC, tim yang sangat kuat dan juga sudah menjalani persiapan untuk Piala Presiden," ucap Eko.

PSMS Medan memang dikenal sebagai salah satu kekuatan tradisional di kompetisi kasta kedua Indonesia. Dalam beberapa musim terakhir mereka selalu masuk daftar kandidat promosi, sehingga pengalaman tersebut menjadi modal penting menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi.

Di atas kertas, skuad PSMS Medan masih memiliki sejumlah pemain berpengalaman. Manahati Lestusen menjadi motor lini tengah, sedangkan Angelo Meneses diproyeksikan menjaga pertahanan bersama Sulthan Zaky yang mulai menunjukkan perkembangan positif.

Port FC Datang dengan Status Juara Bertahan

Port FC kembali tampil di Piala Presiden dengan reputasi yang sangat mentereng. Klub asal Thailand itu merupakan juara bertahan setelah mengalahkan Oxford United dengan skor 2-1 pada final edisi 2025.

Target mempertahankan gelar membuat Port FC melakukan persiapan yang sangat serius. Pelatih Sarawut Treephan memiliki waktu hampir satu bulan mematangkan strategi bersama para pemain di Bangkok sebelum bertolak ke Surabaya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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