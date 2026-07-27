Apple Tunda Kacamata Pintar demi Privasi, Smart Glasses Baru Meluncur 2027

JawaPos.com - Apple disebut tengah menyiapkan kacamata pintar (smart glasses) sebagai produk baru yang diperkirakan meluncur pada 2027. Namun sebelum resmi diperkenalkan, perusahaan dikabarkan masih fokus menyempurnakan aspek privasi pengguna.

Seperti dilansir dari Engadget mengutip laporan Mark Gurman dari Bloomberg, tim yang mengembangkan kacamata pintar di divisi Vision Apple bersama sejumlah tim lain di perusahaan menjadikan perlindungan privasi sebagai prioritas utama.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan citra Apple yang selama ini dikenal menempatkan privasi pengguna sebagai salah satu nilai utama dalam setiap produknya. Karena itu, perusahaan disebut ingin memastikan perangkat baru tersebut tidak memunculkan kekhawatiran terkait pengambilan gambar maupun perekaman di ruang publik.

Gurman mengungkapkan Apple tengah mengembangkan sejumlah fitur privasi baru, baik di sisi perangkat keras maupun perangkat lunak, yang belum pernah diterapkan pada produk-produknya saat ini.

Untuk sisi perangkat lunak, Apple disebut kemungkinan akan mengadopsi sistem perlindungan serupa yang digunakan Meta pada kacamata pintarnya. Sistem tersebut dapat menonaktifkan fungsi perekaman apabila mendeteksi lampu indikator kamera sengaja dirusak atau ditutupi, sehingga pengguna lain tetap mengetahui saat kamera sedang aktif.

Selain itu, Apple juga dikabarkan mempertimbangkan versi kacamata pintar yang lebih sederhana. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah menghadirkan model tanpa kamera sama sekali. Pilihan lainnya adalah tetap menyematkan sistem kamera lengkap, tetapi menonaktifkan kemampuan perangkat untuk mengambil foto maupun merekam video.

Sebelumnya, kacamata pintar Apple disebut-sebut akan meluncur pada 2026. Namun, jadwal tersebut kini dilaporkan mundur.

Menurut Gurman, Apple diperkirakan akan memperkenalkan perangkat tersebut pada ajang Worldwide Developers Conference (WWDC) 2027, sebelum akhirnya dipasarkan secara resmi pada akhir tahun yang sama.