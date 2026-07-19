Apple Maps Bakal Hadirkan Iklan, Fokus Promosikan Bisnis Lokal dan Tempat Wisata

JawaPos.com - Apple tampaknya semakin serius mengembangkan bisnis periklanannya. Terbaru, perusahaan itu mengindikasikan akan menghadirkan iklan di Apple Maps dengan fokus pada promosi bisnis lokal dan berbagai tempat menarik.

Petunjuk tersebut muncul setelah Apple menerbitkan pedoman periklanan terbaru pada pekan ini. Sebelumnya, pada Maret 2026, Apple telah mengumumkan rencana menghadirkan iklan di aplikasi peta miliknya. Namun hingga kini perusahaan belum mengungkap tanggal peluncuran pasti, selain menyebut layanan itu akan mulai tersedia pada musim panas tahun ini di Amerika Serikat dan Kanada.

Seperti dilansir dari Engadget, pedoman baru tersebut memperlihatkan bahwa konsep iklan di Apple Maps kemungkinan akan berbeda dengan layanan serupa milik kompetitornya.

Secara umum, aturan yang diterapkan Apple mirip dengan pedoman peninjauan aplikasi di App Store. Perusahaan melarang iklan yang mengandung unsur pencemaran nama baik, konten tidak senonoh, promosi tindakan ilegal atau kriminal, iklan yang menyesatkan, berkaitan dengan narkoba, hingga materi bermuatan politik.

Namun, ada satu kategori yang cukup mencuri perhatian. Apple secara khusus melarang iklan yang berkaitan dengan layanan rumah tangga.

"Konten iklan yang berisi atau secara langsung maupun tidak langsung mempromosikan layanan rumah tangga, termasuk namun tidak terbatas pada jasa tukang ledeng, teknisi listrik, tukang kunci, HVAC, pengendalian hama, jasa atap, maupun kontraktor umum, dilarang," tulis Apple dalam pedoman tersebut.

Kebijakan ini cukup berbeda dengan Google Maps yang selama ini kerap menampilkan iklan dari penyedia jasa lokal, seperti tukang listrik atau tukang ledeng.

Sebaliknya, Apple tampaknya ingin menjadikan Maps sebagai platform untuk membantu pengguna menemukan destinasi baru. Hal itu juga tercermin dalam halaman informasi layanan iklan Apple Maps.

Apple menjelaskan bahwa banyak orang menggunakan Maps untuk menjelajahi tempat baru, mulai dari kedai kopi, restoran, toko, hingga berbagai landmark. Ke depannya, bisnis lokal akan dapat memasang iklan di Apple Maps agar lebih mudah ditemukan calon pelanggan saat mereka menentukan tujuan.