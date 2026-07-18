Apple Siapkan Fitur Nonton Video di CarPlay, Tapi Ada Syaratnya

Ilustrasi Apple CarPlay. (Engadget)
JawaPos.com - Apple diam-diam memperkenalkan kemampuan baru untuk CarPlay yang memungkinkan pengguna menjelajahi sekaligus memutar video langsung di layar infotainment mobil. Fitur tersebut diumumkan dalam ajang WWDC 2026 dan dijadwalkan hadir bersamaan dengan peluncuran iOS 27.
Seperti dilansir dari Engadget, kehadiran fitur ini menjadi kabar menarik bagi pengguna yang kerap menghabiskan waktu di dalam mobil saat menunggu penumpang, mengisi daya kendaraan listrik (EV), atau menjemput anak sekolah. Namun, Apple memastikan video hanya dapat diputar ketika kendaraan dalam kondisi berhenti demi alasan keselamatan.
Berdasarkan penjelasan Apple kepada pengembang dalam sesi WWDC 2026 bertajuk Rev Up Your CarPlay App, fitur video di CarPlay akan bekerja dengan memanfaatkan teknologi AirPlay.
Saat sistem mendeteksi mobil mulai bergerak, tampilan video akan otomatis dihentikan dan beralih ke mode audio. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap konsentrasi pengemudi.
Berbeda dari fitur sebelumnya yang hanya memungkinkan pencerminan layar iPhone, pembaruan di iOS 27 memungkinkan pengguna menjelajahi katalog video langsung melalui antarmuka CarPlay.
Apple mendemonstrasikan fitur tersebut menggunakan aplikasi contoh bernama Landmark. Nantinya, konsep serupa diperkirakan dapat diterapkan pada aplikasi streaming video seperti Apple TV maupun YouTube.
Jika kendaraan dan aplikasi mendukung fitur ini, pengguna akan menemukan menu Video pada layar CarPlay. Setelah dipilih, akan muncul deretan thumbnail video lengkap dengan pemutar mini serta kontrol dasar.
Thumbnail juga menampilkan durasi video, progres tontonan, hingga penanda untuk konten baru maupun siaran langsung.
Ketika salah satu video dipilih, pengguna akan melihat halaman detail yang berisi tombol Play dan opsi menambah video ke daftar putar. Video kemudian diputar dalam mode layar penuh dengan kontrol maju atau mundur 10 detik serta dukungan subtitle.
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara