Apple Siapkan Fitur Nonton Video di CarPlay, Tapi Ada Syaratnya

JawaPos.com - Apple diam-diam memperkenalkan kemampuan baru untuk CarPlay yang memungkinkan pengguna menjelajahi sekaligus memutar video langsung di layar infotainment mobil. Fitur tersebut diumumkan dalam ajang WWDC 2026 dan dijadwalkan hadir bersamaan dengan peluncuran iOS 27.

Seperti dilansir dari Engadget, kehadiran fitur ini menjadi kabar menarik bagi pengguna yang kerap menghabiskan waktu di dalam mobil saat menunggu penumpang, mengisi daya kendaraan listrik (EV), atau menjemput anak sekolah. Namun, Apple memastikan video hanya dapat diputar ketika kendaraan dalam kondisi berhenti demi alasan keselamatan.

Video Hanya Bisa Diputar Saat Mobil Berhenti Berdasarkan penjelasan Apple kepada pengembang dalam sesi WWDC 2026 bertajuk Rev Up Your CarPlay App, fitur video di CarPlay akan bekerja dengan memanfaatkan teknologi AirPlay.

Saat sistem mendeteksi mobil mulai bergerak, tampilan video akan otomatis dihentikan dan beralih ke mode audio. Langkah ini dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap konsentrasi pengemudi.

Pengguna Bisa Menjelajahi Katalog Video Berbeda dari fitur sebelumnya yang hanya memungkinkan pencerminan layar iPhone, pembaruan di iOS 27 memungkinkan pengguna menjelajahi katalog video langsung melalui antarmuka CarPlay.

Apple mendemonstrasikan fitur tersebut menggunakan aplikasi contoh bernama Landmark. Nantinya, konsep serupa diperkirakan dapat diterapkan pada aplikasi streaming video seperti Apple TV maupun YouTube.

Jika kendaraan dan aplikasi mendukung fitur ini, pengguna akan menemukan menu Video pada layar CarPlay. Setelah dipilih, akan muncul deretan thumbnail video lengkap dengan pemutar mini serta kontrol dasar.

Thumbnail juga menampilkan durasi video, progres tontonan, hingga penanda untuk konten baru maupun siaran langsung.