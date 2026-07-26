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Nanda Prayoga
Minggu, 26 Juli 2026 | 13.34 WIB

Komdigi Bidik Sertifikat Tanda Tangan Digital Indonesia Diakui Internasional

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. (Didik Setiawan/ Pewarta Foto Indonesia) - Image

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. (Didik Setiawan/ Pewarta Foto Indonesia)

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah berupaya menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital nasional agar sesuai dengan ketentuan internasional.

Hal itu dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital global.

langkah tersebut diharapkan membuat sertifikat elektronik yang diterbitkan di Indonesia semakin mudah diakui oleh negara lain. Sekaligus mendukung kelancaran transaksi digital lintas batas.

Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dalam Asia Public Key Infrastructure (PKI) Consortium Special Steering Committee Meeting di Kabupaten Badung, Bali baru-baru ini. 

Menurut dia, penyelarasan standar menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem kepercayaan digital yang memiliki pengakuan di tingkat regional maupun global.

"Kami terus menyelaraskan kerangka sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital Indonesia dengan standar internasional yang diakui secara luas sebagai tanda tangan elektronik yang sah. Sehingga sertifikat yang diterbitkan berdasarkan hukum Indonesia memiliki standar hukum dan teknis yang dipercaya oleh mitra-mitra regional kita," ujar Nezar.

Ia menjelaskan, harmonisasi standar itu bertujuan memperkuat interoperabilitas layanan digital antarnegara.

Dengan sistem yang saling terhubung dan diakui bersama, Indonesia diharapkan mampu memperluas pemanfaatan sertifikat elektronik nasional dalam berbagai aktivitas digital lintas negara.

Menurut Nezar, pengakuan internasional terhadap sertifikat elektronik justru akan memperkuat posisi Indonesia dalam membangun kedaulatan digital.

Ia mengatakan, kepercayaan dari negara lain merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem digital yang kokoh.

Editor: Bayu Putra
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