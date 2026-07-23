Komdigi Ungkap Modus Penjual Daftarkan Kartu SIM Pakai Wajah Sendiri demi Cepat Laku

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan pengawasan terhadap implementasi registrasi kartu SIM berbasis biometrik di lapangan.

Saat melakukan sidak ke pusat perbelanjan di Yogyakarta, Komdigi menemukan penyalahgunaan dimana kartu yang telah teregistrasi sedang diperjualbelikan. Diduga terdapat oknum yang menggunakan wajahnya sendiri untuk registrasi kartu SIM yang kemudian dijual ke masyarakat.

Langkah ini tentu berbahaya lantaran nomor seluler nantinya akan tercatat tidak sesuai dengan pemilik sebenarnya.

Melihat hal ini, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, bahwa aksi ini dilakukan agar dagangan penjual cepat habis terjual.

“Kami melakukan pengecekan (di pusat perbelanjaan Yogyakarta) ternyata registrasinya melalui biometrik. Nah, ini ditengarai bahwa penjual ini untuk supaya cepat jualannya, dia melakukan registrasi sendiri atas dengan wajahnya kemudian dijual kepada pelanggan,” kata Edwin di Jakarta, Kamis (23/7).

Meski begitu, dia menegaskan tak ada kegagalan sistem dalam pelaksanaan registrasi kartu SIM berbasis biometrik. Hanya saja memang terdapat ketidakdisplinan dari masyarakat dan vendor.

Dengan ini, Edwin meminta keterlibatan dari semua pihak dari masyarakat, operator seluler, hingga pengecer untuk saling mengawasi.