Samsung Ungkap Teknologi Flex Titanium, Cara Baru Kurangi Lipatan Layar di HP Foldable

JawaPos.com - Samsung memperkenalkan teknologi layar terbaru bernama Flex Titanium yang akan digunakan pada generasi Galaxy Fold berikutnya. Teknologi ini diklaim mampu membuat layar lipat lebih kuat, lipatan layar semakin samar, desain perangkat tetap tipis, sekaligus meningkatkan efisiensi daya.

Detail perangkat yang mengusung teknologi tersebut akan diumumkan pada ajang Galaxy Unpacked mendatang. Pengumuman ini menjadi langkah terbaru Samsung dalam mengembangkan teknologi layar lipat setelah lebih dari tujuh generasi perangkat foldable.

Fokus utamanya disebut bukan hanya menghadirkan desain yang lebih ramping, tetapi juga meningkatkan daya tahan layar yang selama ini menjadi salah satu perhatian pengguna smartphone lipat.

"Keunggulan Samsung dalam kategori foldable terletak pada kemampuan kami untuk memahami kebutuhan pengguna dan menerjemahkannya menjadi inovasi teknologi yang memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari," ujar Sunghoon Moon, EVP dan Senior Executive, Mobile R&D Office - H/W, Samsung Electronics.

Ia menambahkan bahwa pada generasi foldable Galaxy berikutnya, Samsung memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang telah dibangun selama bertahun-tahun untuk menghadirkan inovasi layar yang meningkatkan pengalaman pengguna, termasuk pengalaman menonton yang lebih baik.

Apa Itu Flex Titanium? Flex Titanium merupakan teknologi struktur layar baru yang mengombinasikan dua komponen berbasis titanium, yakni titanium-alloy film dan titanium plate.

Keduanya dirancang bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas, kekuatan, dan desain perangkat yang tetap tipis.

Pendekatan ini dilakukan karena layar foldable harus mampu menghadapi tiga tantangan sekaligus, yaitu tahan terhadap tekanan, mampu dilipat ribuan kali, serta tetap memiliki dimensi yang ramping.

Samsung menyebut pemilihan titanium bukan tanpa alasan. Material tersebut selama ini dikenal memiliki rasio kekuatan dan bobot yang tinggi sehingga digunakan di berbagai sektor teknologi, termasuk antena satelit hingga roda penjelajah Mars.