HP Terbaik untuk Aktivitas Harian, Kerja, dan Hiburan di 2026

Samsung Galaxy A57. (Istimewa)
Menjawab tantangan tersebut, Samsung Galaxy A Series hadir dengan dukungan hingga enam generasi pembaruan Android dan One UI serta enam tahun pembaruan keamanan. Dipadukan dengan fitur-fitur berbasis AI, perangkat ini dirancang agar tetap relevan digunakan dalam jangka panjang.
Galaxy untuk Kerja Sehari-hari
Smartphone kini menjadi perangkat utama untuk bekerja. Mulai dari menghadiri rapat daring, membuat catatan, hingga mengelola jadwal, semuanya dapat dilakukan dalam satu perangkat.
Galaxy A37 5G membawa fitur Voice Transcription pada Samsung Voice Recorder yang mampu mengubah rekaman rapat menjadi teks sehingga memudahkan pengguna meninjau kembali informasi penting. Bahkan, fitur tersebut juga dapat menerjemahkan rekaman dari bahasa lain. Selain itu tersedia dukungan Bixby, Google Gemini, serta Circle to Search untuk membantu produktivitas sehari-hari.
Galaxy untuk Hiburan dan Streaming
Selain bekerja, smartphone juga menjadi perangkat utama untuk menikmati hiburan.
Galaxy A37 5G menawarkan layar Super AMOLED 120Hz yang membuat tampilan lebih mulus saat scrolling media sosial maupun menonton video. Dukungan baterai besar serta rating IP68 juga membuat perangkat lebih nyaman digunakan untuk aktivitas sehari-hari.
Galaxy untuk Foto dan Konten Kreatif
Bagi pengguna yang aktif membuat konten, Galaxy A57 5G menawarkan peningkatan kamera dan kemampuan AI.
Perangkat ini dibekali kamera utama 50MP dengan dukungan Nightography sehingga mampu menghasilkan foto dan video lebih detail pada kondisi minim cahaya. Samsung juga menghadirkan fitur Edit Suggestions, Auto Trim, dan Best Face untuk membantu proses penyuntingan konten menjadi lebih praktis.
Galaxy untuk Pelajar dengan Budget Terbatas
Bagi pelajar maupun mahasiswa, smartphone harus mampu menunjang kegiatan belajar sekaligus hiburan.
Samsung menghadirkan berbagai pilihan kepemilikan, mulai dari program cicilan, trade-in, cashback hingga Finance+, sehingga perangkat Galaxy A Series lebih mudah dimiliki. Selain itu, dukungan pembaruan perangkat lunak hingga enam tahun membuat investasi perangkat menjadi lebih bernilai dalam jangka panjang.
Layanan Purna Jual yang Memberikan Ketenangan
Selain fitur, layanan purna jual juga menjadi pertimbangan penting saat membeli smartphone.
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