Samsung Bawa ANC Adaptif dan Audio Hi-Fi ke Galaxy Buds4 Series 

JawaPos.com - Sulit berkonsentrasi saat bekerja, mudah terdistraksi oleh kebisingan sekitar, atau kesulitan menemukan momen relaksasi di tengah aktivitas padat menjadi tantangan yang semakin sering dialami masyarakat modern.

Di tengah tren mindfulness dan kesehatan mental yang terus berkembang, kualitas perangkat audio kini ikut berperan dalam mendukung pengalaman fokus dan relaksasi sehari-hari.

Fenomena tersebut juga tercermin dari penggunaan Samsung Health di Indonesia. Saat ini, aplikasi kesehatan digital tersebut memiliki lebih dari 2,5 juta pengguna aktif, dengan sekitar 78 ribu pengguna memanfaatkan fitur Mindfulness untuk mengelola stres, melakukan refleksi diri, hingga mengikuti sesi meditasi.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan menjaga keseimbangan fisik dan mental semakin menjadi bagian dari rutinitas harian masyarakat.

Sejalan dengan tren tersebut, Samsung menghadirkan Galaxy Buds4 Series yang membawa sejumlah peningkatan pada sektor audio, peredam bising, dan kenyamanan penggunaan. Earbuds ini dirancang untuk menunjang berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, mendengarkan musik, berolahraga, hingga mengikuti sesi meditasi melalui Samsung Health.

Menurut Tipe Sultan, MX Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia, perangkat audio kini memiliki fungsi yang lebih luas dibanding sekadar sarana menikmati musik.

"Galaxy Buds4 Series lahir dari pemahaman bahwa perangkat audio saat ini tidak lagi hanya digunakan untuk menikmati musik, tetapi juga menjadi bagian dari berbagai aktivitas keseharian pengguna. Mulai dari bekerja, berolahraga, menikmati hiburan, hingga menjalani rutinitas mindfulness dan meditasi, pengguna membutuhkan perangkat yang nyaman digunakan dalam jangka waktu lama sekaligus mampu menghadirkan kualitas audio yang optimal," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/5).

Dari sisi spesifikasi, Galaxy Buds4 Series mengandalkan teknologi Hi-Fi Sound 24-bit yang diklaim mampu menghasilkan reproduksi suara lebih detail dan natural.