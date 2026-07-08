Meta Rilis Muse Image, AI Baru yang Bisa Gunakan Foto Pengguna Instagram

JawaPos.com - Meta resmi meluncurkan Muse Image, generator gambar berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan oleh Meta Superintelligence Labs.

Fitur yang sebelumnya dikenal dengan nama kode Mango itu kini dapat digunakan secara gratis melalui aplikasi Meta AI, Instagram Stories, dan WhatsApp.

Seperti dilansir dari TechCrunch, Muse Image menawarkan kemampuan yang serupa dengan layanan pembuat gambar AI lainnya. Pengguna dapat menghasilkan berbagai ilustrasi hanya dengan memasukkan perintah teks.

Untuk membantu pengguna yang kehabisan ide, Meta juga menyediakan fitur preset, yakni kumpulan inspirasi gambar yang siap digunakan. Namun, kehadiran Muse Image langsung memicu sorotan terkait privasi.

Pasalnya, fitur tersebut memungkinkan pengguna membuat gambar AI menggunakan foto milik pengguna Instagram lain yang memiliki akun publik. Caranya cukup dengan menandai akun yang dimaksud, lalu sistem AI akan memanfaatkan foto tersebut sebagai bahan pembuatan gambar baru.

Kemampuan tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi melanggar privasi pengguna. Sejumlah pihak mempertanyakan mekanisme persetujuan dalam penggunaan foto orang lain.

Dalam kebijakannya, Meta menjelaskan bahwa pengguna Instagram dengan akun publik memungkinkan kontennya digunakan untuk menghasilkan karya melalui fitur AI Meta.

Perusahaan juga menyatakan bahwa pemilik foto tidak akan menerima pemberitahuan apabila gambarnya digunakan dalam proses tersebut.

Meski begitu, Meta menegaskan pengguna tetap memiliki kendali. Perusahaan menyediakan pengaturan khusus yang memungkinkan pengguna menonaktifkan penggunaan foto mereka oleh sistem AI apabila tidak menginginkannya.