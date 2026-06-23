Travel Hacks: Tips Dapat Diskon Hotel dan Biaya Liburan di Aplikasi 

JawaPos.com - Menjelang libur panjang sekolah, banyak orang sudah mulai merencanakan liburan bersama keluarga. Pastinya banyak orang yang mencari diskon dalam merencanakan perjalanan dari mulai memilih transportasi hingga penginapan di tujuan liburan. Ternyata ada sejumlah trik yang bisa dicoba agar mendapat harga paling murah di musim liburan.

Merencanakan perjalanan jauh-jauh hari menjadi salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan harga hotel dan biaya perjalanan yang lebih murah di aplikasi perjalanan. Kebiasaan menunda pemesanan justru membuat wisatawan kehilangan kesempatan memperoleh tarif promo dan diskon khusus.

General Manager Trip.com Indonesia Krishna Arya mengatakan masyarakat sebaiknya mulai menyusun rencana perjalanan lebih terstruktur, terutama saat musim liburan sekolah atau libur panjang yang jadwalnya sudah dapat diprediksi.

"Travel hack sebenarnya advance booking. Karena kita sering menunggu situasi, padahal kalau kita punya rencana yang lebih terstruktur, harga yang didapat biasanya jauh lebih murah," ujar Krishna Arya kepada wartawan, Selasa (23/6).

Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan informasi kalender akademik sekolah atau jadwal libur keluarga untuk mulai memesan tiket dan hotel satu hingga dua bulan sebelum keberangkatan.

Booking Satu hingga Dua Bulan Lebih Awal

Krishna mencontohkan libur sekolah yang umumnya sudah diketahui jauh hari. Orang tua dapat mulai mencari hotel dan transportasi sejak satu atau dua bulan sebelumnya agar memperoleh tarif yang lebih murah.

"Kalau kita sudah melihat rencana perjalanan dari bulan April untuk liburan Juni misalnya, biasanya harga akan lebih murah. Booking satu atau dua bulan sebelumnya bisa memberikan harga yang lebih baik," katanya.

Ia menjelaskan, banyak hotel yang telah mengikuti program advance booking atau early bird yang menawarkan tarif khusus bagi tamu yang melakukan pemesanan lebih awal.