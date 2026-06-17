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Emilia Nailun Naja
Rabu, 17 Juni 2026 | 19.14 WIB

5 Aplikasi Kalender Digital dan To-Do List Paling Estetik 2026 Biar Jadwal Harianmu Nggak Berantakan

ilustrasi kalender. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi kalender. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kesibukan kuliah, organisasi, hingga pekerjaan sampingan membuat banyak anak muda mulai mengandalkan kalender digital dan aplikasi to-do list untuk mengatur aktivitas sehari-hari. 

Selain membantu mengingat jadwal penting, sejumlah aplikasi juga menawarkan tampilan yang lebih estetik dibandingkan kalender bawaan ponsel.

Berdasarkan kompilasi aplikasi di Google Play Store, berikut lima aplikasi kalender digital dan to-do list yang memiliki tampilan menarik sekaligus fitur yang cukup lengkap.

To-Do List: Planner & Reminder

Bagi pengguna yang membutuhkan aplikasi pengatur jadwal dengan tampilan sederhana, To-Do List: Planner & Reminder dapat menjadi pilihan yang menarik.

Aplikasi besutan Dairy App & Notes & Audio Editor & Voice Recorder ini telah diunduh lebih dari 10 juta kali dengan rating 4,9 dan ukuran file sekitar 37 MB.

Fitur checklist dan pengingat yang tersedia memudahkan pengguna dalam menyusun agenda harian, mulai dari tugas kuliah hingga aktivitas sehari-hari. Perpaduan warna-warna lembut yang digunakan juga membuat tampilannya terasa nyaman dipandang.

Rememberton – Kalender Estetik

Mengusung konsep kalender dengan desain yang lebih artistik, Rememberton menawarkan ilustrasi bergaya doodle yang dipadukan dengan elemen awan dan bintang.

Aplikasi dari Prometheus Interactive LLC ini memiliki ukuran file sekitar 13 MB, sehingga relatif ringan digunakan pada berbagai perangkat.

Editor: Hanny Suwindari
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