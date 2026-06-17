5 Aplikasi Kalender Digital dan To-Do List Paling Estetik 2026 Biar Jadwal Harianmu Nggak Berantakan

ilustrasi kalender. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Kesibukan kuliah, organisasi, hingga pekerjaan sampingan membuat banyak anak muda mulai mengandalkan kalender digital dan aplikasi to-do list untuk mengatur aktivitas sehari-hari.
Selain membantu mengingat jadwal penting, sejumlah aplikasi juga menawarkan tampilan yang lebih estetik dibandingkan kalender bawaan ponsel.
Berdasarkan kompilasi aplikasi di Google Play Store, berikut lima aplikasi kalender digital dan to-do list yang memiliki tampilan menarik sekaligus fitur yang cukup lengkap.
To-Do List: Planner & Reminder
Bagi pengguna yang membutuhkan aplikasi pengatur jadwal dengan tampilan sederhana, To-Do List: Planner & Reminder dapat menjadi pilihan yang menarik.
Aplikasi besutan Dairy App & Notes & Audio Editor & Voice Recorder ini telah diunduh lebih dari 10 juta kali dengan rating 4,9 dan ukuran file sekitar 37 MB.
Fitur checklist dan pengingat yang tersedia memudahkan pengguna dalam menyusun agenda harian, mulai dari tugas kuliah hingga aktivitas sehari-hari. Perpaduan warna-warna lembut yang digunakan juga membuat tampilannya terasa nyaman dipandang.
Rememberton – Kalender Estetik
Mengusung konsep kalender dengan desain yang lebih artistik, Rememberton menawarkan ilustrasi bergaya doodle yang dipadukan dengan elemen awan dan bintang.
Aplikasi dari Prometheus Interactive LLC ini memiliki ukuran file sekitar 13 MB, sehingga relatif ringan digunakan pada berbagai perangkat.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!