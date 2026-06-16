5 Aplikasi Jurnal Kesehatan dan Pelacak Kalori Gratis Terbaik 2026 yang Wajib Ada di HP Anak Muda

JawaPos.com - Menjaga pola makan dan berat badan ideal menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah obesitas sejak usia muda.

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Pencegahan Obesitas Kementerian Kesehatan RI, obesitas merupakan penyakit yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk pola makan dan kurangnya aktivitas fisik.

Kemenkes juga mengingatkan bahaya obesitas sentral akibat penumpukan lemak visceral di area perut yang dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit metabolik lainnya.

Seiring perkembangan teknologi, sejumlah aplikasi pelacak kalori dan jurnal kesehatan kini dapat membantu pengguna memantau asupan makanan sehari-hari secara lebih praktis. Berikut lima aplikasi gratis yang dapat menjadi pilihan.

1. BitePal: AI Calorie Counter

BitePal menjadi salah satu aplikasi pencatat kalori berbasis kecerdasan buatan yang cukup populer. Dengan ukuran sekitar 46 MB, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 1 juta kali dan memperoleh rating 4,9 di Google Play Store.

Pengguna dapat mendokumentasikan makanan secara visual sekaligus memperoleh panduan pengelolaan berat badan.

Kehadiran jurnal makanan semacam ini sejalan dengan anjuran Kementerian Kesehatan yang menekankan pentingnya evaluasi pola hidup secara berkala.

2. Penghitung Kalori FatSecret