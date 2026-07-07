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Nanda Prayoga
Selasa, 7 Juli 2026 | 14.07 WIB

PlayStation Makin Digital, PS6 Diprediksi Meluncur Akhir 2028 Tanpa Drive Disc

Logo PlayStation. - Image

Logo PlayStation.

JawaPos.com - Keputusan Sony menghentikan seluruh produksi game fisik untuk PlayStation mulai Januari 2028 memunculkan spekulasi baru mengenai jadwal peluncuran konsol generasi berikutnya, PlayStation 6 (PS6).

Seperti dilansir dari Video Games Chronicle, Analis Ampere, Piers Harding-Rolls, menilai kebijakan tersebut hampir dapat dipastikan membuat PS6 tidak akan meluncur sebelum 2028.

"Saya percaya ini hampir pasti menjamin bahwa PS6 tidak akan hadir hingga paling cepat pada 2028," ujar Harding-Rolls.

Menurutnya, proyeksi Ampere saat ini memperkirakan PS6 akan diluncurkan pada akhir 2028, lebih lambat dari perkiraan sebelumnya yang menyebut konsol tersebut bisa hadir pada akhir 2027.

Harding-Rolls juga memprediksi PS6 setidaknya tidak akan lagi dibekali drive cakram fisik. Langkah itu dinilai menjadi salah satu cara paling mudah bagi Sony untuk menekan biaya produksi konsol generasi berikutnya.

"Sony akan mencari semua cara untuk mengurangi biaya konsol generasi berikutnya, dan ini adalah kemenangan yang mudah," katanya.

Meski demikian, ia memperkirakan Sony masih berpeluang menghadirkan drive cakram eksternal sebagai aksesori tambahan.

Perangkat tersebut dapat digunakan untuk memainkan koleksi game PlayStation 4 dan PlayStation 5 yang masih berbentuk cakram.

Selain itu, Harding-Rolls juga berspekulasi Sony dapat menghadirkan mekanisme migrasi dari game fisik ke lisensi digital.

Menurutnya, meskipun implementasinya tidak mudah, langkah tersebut dapat menjadi solusi bagi pengguna yang telah mengoleksi banyak game dalam format cakram.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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