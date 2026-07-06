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Nanda Prayoga
Senin, 6 Juli 2026 | 15.03 WIB

Bukan Cuma Infrastruktur, Komdigi Ungkap Talenta Digital Kini Jadi Kunci Kemenangan Indonesia

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. (Didik Setiawan/ Pewarta Foto Indonesia) - Image

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. (Didik Setiawan/ Pewarta Foto Indonesia)

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai pengembangan talenta digital menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu bersaing di tengah kompetisi teknologi global yang semakin intens.

Pemerintah berpandangan bahwa kekuatan sumber daya manusia akan menjadi penentu utama dalam merespons perubahan lanskap industri digital, mulai dari pesatnya adopsi kecerdasan artifisial (AI) hingga transformasi ekosistem teknologi di berbagai sektor.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, persaingan antarnegara di bidang teknologi kini tidak lagi hanya ditentukan oleh kepemilikan infrastruktur digital. Kemampuan mencetak talenta unggul dan melahirkan inovasi justru menjadi faktor yang semakin menentukan.

Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan kualitas SDM agar mampu berkontribusi dalam pengembangan teknologi, bukan sekadar memanfaatkan produk yang telah diciptakan pihak lain.

Talenta digital menjadi faktor penentu. Dengan kemampuan manusia yang kuat, kita bisa mengatasi keterbatasan infrastruktur dan meningkatkan daya saing,” ujar Wamen Nezar Patria di Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BBLSDM Komdigi) Medan, dikutip Minggu (5/7).

Nezar menjelaskan, perkembangan teknologi saat ini bergerak sangat cepat, ditandai dengan persaingan global dalam pengembangan infrastruktur komputasi hingga teknologi kecerdasan artifisial.

Di tengah situasi tersebut, ia mengakui Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah untuk memperkuat perannya dalam rantai pasok teknologi dunia. Karena itu, peningkatan kapasitas talenta digital dinilai menjadi langkah strategis untuk memperbesar kontribusi nasional di sektor tersebut.

“Indonesia harus keluar dari posisi hanya sebagai pengguna teknologi. Kita perlu masuk ke proses penciptaan, bukan hanya pemakaian,” kata Wamen Nezar Patria.

Selain itu, ia menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam mencetak SDM digital yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kampus dipandang dapat menjadi ruang lahirnya inovasi sekaligus menjembatani kolaborasi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah.

Editor: Sabik Aji Taufan
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