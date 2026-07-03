Setelah 11 Tahun Diblokir, Reddit Resmi Bisa Diakses Lagi di Indonesia

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya memberikan persetujuan normalisasi pada platform diskusi daring, Reddit, di Indonesia. Adapun Reddit telah diblokir selama 11 tahun lamanya.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan, hal ini dilakukan setelah kedua pihak melalui proses audiensi dan penelusuran pada pemenuhan ketentuan regulasi yang berlaku di tanah air.

“Berdasarkan hasil penelusuran, Reddit telah menerapkan geoblocking untuk wilayah Indonesia serta melakukan pembatasan akses dan/atau penghapusan terhadap konten ilegal seperti perjudian, pornografi, dan konten lain yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia,” kata Alex dalam keterangannya, Jumat (3/7).

Meski begitu, dinormalisasikannya akses Reddit bukan berarti platform tersebut dibebaskan dari pemenuhan aturan yang berlaku di Indonesia.

Alex menegaskan, setelah normalisasi, Reddit diharuskan mendaftarkan entitasnya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat dan tetap memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Reddit sendiri akan terus diawasi dan akan ditindak tegas jika kembali menampilkan konten ilegal seperti perjudian hingga pornografi.