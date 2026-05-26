Meta Diam-Diam Luncurkan “Forum”, Aplikasi Grup Facebook Mirip Reddit

JawaPos.com - Meta diam-diam telah merilis aplikasi mandiri baru untuk Grup Facebook bernama Forum. Perusahaan menempatkan Forum sebagai platform mirip Reddit yang dibangun untuk diskusi dalam dan komunitas yang Anda pedulikan.

Seperti dilansir TechCrunch, aplikasi ini pertama kali ditemukan oleh konsultan media sosial Matt Navarra. Setelah masuk dengan akun Facebook, pengguna dapat memuat grup, profil, dan aktivitas mereka langsung.

Forum memungkinkan pengguna membuat posting menggunakan nama panggilan, seperti di aplikasi Facebook standar. Meta menegaskan seluruh grup tetap di Facebook, dan semua yang dibagikan di Forum tetap terlihat di grup terkait.

Meta menyebut feed Forum fokus pada percakapan grup agar pengguna melihat “apa yang dikatakan orang sungguhan, bukan hanya apa yang sedang tren.” Dengan demikian, pengguna mudah melanjutkan diskusi terakhir yang mereka ikuti.

Aplikasi ini juga memiliki tab “Tanya” berbasis AI yang mempermudah pengguna mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban ringkas dari diskusi berbagai grup. Selain itu, ada asisten AI untuk admin guna membantu pengelolaan grup dan moderasi konten.

Ini bukan pertama Meta meluncurkan aplikasi grup khusus. Pada 2014, perusahaan merilis aplikasi Groups untuk memudahkan berbagi antargrup pengguna, namun dihentikan pada 2017.

Forum menjadi salah satu dari dua aplikasi baru Meta rilis dalam beberapa minggu terakhir. Bulan lalu, mereka juga meluncurkan Instants agar pengguna dapat berbagi foto sementara dengan teman Instagram.

Kehadiran Instants dan Forum bagian dari strategi Meta meluncurkan lebih banyak aplikasi baru. Beberapa minggu lalu, The Wall Street Journal melaporkan CEO Mark Zuckerberg mengatakan efisiensi AI membantu perusahaan buat lebih banyak aplikasi dibanding sebelumnya.

Meski Meta yakin konsumen ingin lebih banyak aplikasi, belum tentu itu kebutuhan utama pengguna. Beberapa aplikasi baru dinilai meniru layanan populer lain, seperti Instants mirip BeReal dan Snapchat, serta Meta Edits yang seperti CapCut milik ByteDance.