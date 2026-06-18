Dari WhatsApp hingga Threads, Ini 7 Fitur Meta yang Wajib Dicoba Penggemar Sepak Bola Saat Piala Dunia 2026

Ilustrasi fitur Meta untuk para penggemar Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah dengan miliaran penggemar mengikuti setiap pertandingan secara real-time. Tak hanya di stadion atau layar televisi, pengalaman menikmati turnamen kini juga semakin terhubung lewat media sosial.
Meta menghadirkan sederet fitur baru di Threads, Instagram, Facebook, Messenger, dan WhatsApp yang dirancang khusus untuk membantu penggemar mengikuti pertandingan, berdiskusi, hingga mengekspresikan dukungan kepada tim favorit mereka.
Mulai dari skor langsung, komunitas penggemar, efek AI, hingga pembaruan pertandingan di grup percakapan, seluruh fitur ini memungkinkan fans tetap terhubung dengan atmosfer turnamen dari mana saja.
Berikut tujuh fitur Meta yang menarik untuk dicoba selama Piala Dunia 2026.
Bagi penggemar yang tidak ingin ketinggalan momen penting pertandingan, Threads menghadirkan fitur Live Scores yang menampilkan skor secara real-time dengan identitas resmi tim nasional.
Tak hanya itu, pengguna juga dapat bergabung dalam Live Chats, yaitu ruang diskusi langsung yang dipandu komentator, kreator, maupun mantan pemain sepak bola.
Penggemar bisa memberikan reaksi, membalas komentar, dan berinteraksi selama pertandingan berlangsung. Meta juga menyediakan komunitas sepak bola khusus yang menjadi tempat berkumpulnya para penggemar untuk membahas pertandingan sebelum dan sesudah laga.
Threads menghadirkan fitur Atribut Tim yang memungkinkan pengguna menambahkan lencana bendera negara di samping nama profil mereka.
Fitur ini menjadi cara sederhana untuk menunjukkan dukungan kepada tim nasional favorit sepanjang turnamen berlangsung.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan