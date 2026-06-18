Dari WhatsApp hingga Threads, Ini 7 Fitur Meta yang Wajib Dicoba Penggemar Sepak Bola Saat Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah dengan miliaran penggemar mengikuti setiap pertandingan secara real-time. Tak hanya di stadion atau layar televisi, pengalaman menikmati turnamen kini juga semakin terhubung lewat media sosial.

Meta menghadirkan sederet fitur baru di Threads, Instagram, Facebook, Messenger, dan WhatsApp yang dirancang khusus untuk membantu penggemar mengikuti pertandingan, berdiskusi, hingga mengekspresikan dukungan kepada tim favorit mereka.

Mulai dari skor langsung, komunitas penggemar, efek AI, hingga pembaruan pertandingan di grup percakapan, seluruh fitur ini memungkinkan fans tetap terhubung dengan atmosfer turnamen dari mana saja.

Berikut tujuh fitur Meta yang menarik untuk dicoba selama Piala Dunia 2026.

1. Pantau Skor Langsung dan Diskusi Real-Time di Threads Bagi penggemar yang tidak ingin ketinggalan momen penting pertandingan, Threads menghadirkan fitur Live Scores yang menampilkan skor secara real-time dengan identitas resmi tim nasional.

Tak hanya itu, pengguna juga dapat bergabung dalam Live Chats, yaitu ruang diskusi langsung yang dipandu komentator, kreator, maupun mantan pemain sepak bola.

Penggemar bisa memberikan reaksi, membalas komentar, dan berinteraksi selama pertandingan berlangsung. Meta juga menyediakan komunitas sepak bola khusus yang menjadi tempat berkumpulnya para penggemar untuk membahas pertandingan sebelum dan sesudah laga.

2. Tunjukkan Dukungan untuk Tim Favorit dengan Lencana Khusus Threads menghadirkan fitur Atribut Tim yang memungkinkan pengguna menambahkan lencana bendera negara di samping nama profil mereka.