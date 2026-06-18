Jadwal Matchday 2 Piala Dunia 2026: Argentina Tantang Austria, Portugal Hadapi Uzbekistan

JawaPos.com - Jadwal matchday 2 Piala Dunia 2026 fase grup akan kembali menyajikan laga-laga intens yang sangat menarik. Kejutan diprediksi bakal tercipta dalam pertandingan yang dapat menentukan kelolosan menuju fase knockout.

Juara bertahan Argentina akan mendapatkan ujian dari Austria pada pertandingan kedua grup J. Kemenangan yang diraih dapat dipastikan membuat Tim Tango lolos ke fase knockout Piala Dunia 2026. Namun, anak asuh Lionel Scaloni harus waspada sebab sang lawan juga mengincar tiga poin untuk meraih tiket 32 besar.

Portugal yang harus puas meraih satu poin saat melawan Kongo, akan menghadapi lawan mudah, Uzbekistan. Di atas kertas, tiga poin akan mudah diraih oleh Cristiano Ronaldo dan rekan sebab sang lawan merupakan debutan di ajang Piala Dunia yang minim pengalaman.

Tim unggulan lain, Brasil juga akan bertemu lawan mudah, Haiti di grup C. Kegagalan meraih kemenangan di partai pertama harus dibayar tuntas di laga kedua. Kejelian Carlo Ancelotti dalam meracik pemain di lini depan akan menjadi kunci untuk tim Samba mencetak gol.

Finalis edisi sebelumnya, Prancis bersiap meraih kemenangan kedua karena akan bertemu lawan mudah, Irak. Setelah kandaskan Senegal di laga pertama, tiga poin berikutnya berpeluang besar didapatkan di laga kedua kontra sang wakil Asia.

Menghadapi tim terlemah di grup I, nampaknya satu tempat di babak 32 besar kemungkinan akan langsung ditempati Kylian Mbappe dan kawan-kawan.

Jadwal Piala Dunia 2026 Matchday 2 Semua pertandingan Piala Dunia 2026 dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI Nasional dan TVRI Sport. Adapun untuk live streaming, dapat melalui dua aplikasi resmi yakni Folaplay atau Maxstream.

Berikut jadwal matchday 2 fase grup Piala Dunia 2026:

Kamis, 18 Juni 2026