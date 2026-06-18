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Andika Rachmansyah
Kamis, 18 Juni 2026 | 20.03 WIB

Klasemen Sementara Grup K Piala Dunia 2026: Kolombia di Puncak, Portugal Ketiga

Selebrasi Luis Diaz saat Kolombia menekuk Uzbekistan dengan skor 3-1. (Dok. Instagram/@fifaworldcup) - Image

Selebrasi Luis Diaz saat Kolombia menekuk Uzbekistan dengan skor 3-1. (Dok. Instagram/@fifaworldcup)

JawaPos.com - Empat tim telah menuntaskan pertandingan pertamanya di Grup K Piala Dunia 2026. Berikut klasemen sementara grup tersebut.

Laga Grup K dibuka lebih dulu dengan pertandingan antara Portugal kontra RD Kongo. Duel tersebut berlangsung di Houston Stadium, Houston, Amerika Serikat, Kamis (18/6/2026) dini hari WIB.

Portugal sejatinya diunggulkan untuk memenangi pertandingan tersebut. Namun, secara mengejutkan, RD Kongo memberikan perlawanan sengit kepada skuad berjuluk Selecao das Quinas tersebut.

Hasilnya, kedua kesebelasan harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1. Portugal membuka keran golnya lebih dulu lewat Joao Neves (6’), sementara RD Kongo menyamakan kedudukan berkat gol Yoane Wissa (45+5’).

Sementara pertandingan lainnya mempertemukan antara Kolombia kontra Uzbekistan. Laga tersebut digelar di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Kamis (18/6/2026) pukul 11.00 WIB.

Kolombia dibuat cukup kesulitan oleh Uzbekistan dalam laga tersebut. Namun pada akhirnya tim berjulukkan Los Cafeteros itu berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 3-1.

Gol-gol kemenangan Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz (40’), Luis Diaz (65), dan Jaminton Campaz (90+9’). Sementara satu gol Uzbekistan disumbang lewat sundulan Abbosbek Fayzullaev (60’).

Dengan demikian, Kolombia menjadi satu-satunya tim Grup K yang sukses merebut kemenangan di laga pertama. Luis Diaz dan kawan-kawan pun berhak memimpin klasemen sementara Grup L Piala Dunia 2026.

RD Kongo duduk di peringkat kedua, lalu Portugal di posisi ketiga. Keduanya sama-sama mengoleksi satu poin. Sementara Uzbekistan menjadi juru kunci dengan nol poin.

Selanjutnya, Kolombia akan melawan RD Kongo dan Portugal menghadapi Uzbekistan. Kedua pertandingan tersebut akan dimainkan pada Rabu (24/6) mendatang. Yang jelas, matchday kedua menjadi laga krusial bagi masing-masing tim untuk menjaga asa lolos ke fase gugur.

Editor: Hendra
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