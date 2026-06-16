Harga Laptop Diprediksi Terus Naik, Kapan saatnya Membeli Sebelum makin Mahal?

JawaPos.com - Masyarakat yang berencana membeli laptop untuk sekolah, kuliah, maupun pekerjaan disarankan tidak menunda terlalu lama.

Pengulas gadget dari Jagat Review, Dedy Irvan, memperkirakan harga laptop masih berpotensi naik seiring meningkatnya harga memori dan tingginya permintaan komponen untuk kebutuhan kecerdasan buatan (AI) di seluruh dunia.

Menurut Dedy, kondisi pasar saat ini berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika konsumen bisa menunggu harga perangkat turun seiring hadirnya generasi baru. Saat ini, tekanan terhadap rantai pasok komponen justru membuat harga laptop berpotensi terus bergerak naik.

"Kalau memang ada kebutuhan dan ada dana, mending beli sekarang sebelum harganya naik lagi," kata Dedy kepada JawaPos.com.

Ia menilai momen terbaik untuk membeli laptop sebenarnya sudah terjadi pada akhir 2025 hingga awal 2026. Namun, hingga pertengahan tahun ini, harga masih dinilai relatif masuk akal dibandingkan potensi kenaikan yang bisa terjadi pada bulan-bulan berikutnya.

"Sebetulnya sudah telat ya. Harusnya ambil di akhir 2025 atau awal 2026. Tapi sekarang pun masih lumayan karena harga masih akan naik terus sampai akhir tahun dan kemungkinan berlanjut sampai tahun depan," ujarnya.