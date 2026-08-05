Jangan Sampai Gosong! Begini Cara Membuat Bawang Goreng Renyah dan Tahan Lama

Bawang Goreng (Instagram @mattan_chai)

JawaPos.com – Bawang goreng memang sering hanya dijadikan pelengkap makanan, tetapi kehadirannya mampu meningkatkan cita rasa berbagai hidangan, mulai dari soto, nasi goreng, bubur ayam, hingga aneka masakan rumahan.

Meski terlihat sederhana, membuat bawang goreng yang renyah, berwarna cantik, dan tahan lama membutuhkan teknik yang tepat. Kesalahan kecil, seperti irisan yang tidak seragam atau penggunaan api terlalu besar, dapat membuat hasilnya cepat gosong atau melempem.

Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan agar bawang goreng buatan sendiri lebih renyah dan awet.

1. Gunakan Bawang Merah yang Berkualitas Hasil bawang goreng sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan bakunya. Pilih bawang merah yang masih segar, berukuran sedang, bertekstur padat, dan memiliki kulit luar yang kering.

Hindari bawang yang sudah layu atau terlalu kecil karena lebih mudah gosong saat digoreng. Iris bawang setipis mungkin dengan ketebalan yang merata agar matang secara bersamaan.

2. Rendam dengan Air Garam Sebelum digoreng, rendam irisan bawang dalam larutan air garam selama sekitar 10 hingga 15 menit.

Cara ini membantu mengurangi kadar air sekaligus memberikan rasa gurih alami. Setelah direndam, tiriskan hingga benar-benar kering agar bawang tidak menyerap terlalu banyak minyak saat digoreng.

3. Goreng dengan Api Sedang dan Minyak yang Cukup Gunakan minyak dalam jumlah banyak sehingga seluruh irisan bawang terendam dan matang secara merata.

Selama proses menggoreng, gunakan api sedang sambil sesekali mengaduk perlahan agar bawang tidak saling menempel. Begitu warnanya berubah menjadi kuning keemasan, segera angkat karena panas yang tersisa masih akan melanjutkan proses pematangan.

Mengangkat bawang terlalu lambat dapat membuat rasanya pahit akibat terlalu matang.

4. Dinginkan Sebelum Disimpan Setelah diangkat, tiriskan bawang hingga minyaknya berkurang, lalu biarkan dingin sepenuhnya sebelum dimasukkan ke dalam wadah.

Simpan bawang goreng di dalam toples atau wadah kedap udara agar kerenyahannya tetap terjaga. Menyimpan bawang saat masih hangat dapat memicu terbentuknya uap air yang membuat teksturnya cepat melempem.