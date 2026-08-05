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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 6 Agustus 2026 | 06.41 WIB

6 Cara Efektif Mengatasi Bau Badan Secara Alami dan Praktis, Dijamin Lebih Segar

ilustrasi bau badan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi bau badan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bau badan sering menjadi masalah yang membuat seseorang merasa kurang percaya diri, terutama saat harus beraktivitas atau bertemu banyak orang.

Kondisi ini umumnya muncul ketika bakteri di permukaan kulit menguraikan protein yang terdapat dalam keringat sehingga menghasilkan aroma tidak sedap. Selain itu, perubahan hormon, terutama saat masa pubertas, juga dapat memicu munculnya bau badan.

Kabar baiknya, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu mengurangi bau badan dan menjaga tubuh tetap segar sepanjang hari. Berikut enam cara yang dapat diterapkan.

1. Mandi Secara Rutin

Menjaga kebersihan tubuh adalah langkah paling dasar untuk mencegah bau badan. Mandilah setidaknya satu hingga dua kali sehari, terutama setelah berolahraga atau melakukan aktivitas yang memicu banyak keringat.

Pastikan seluruh tubuh dibersihkan dengan baik, terutama area yang mudah berkeringat seperti ketiak, leher, dan lipatan tubuh.

2. Gunakan Sabun Antibakteri

Sabun antibakteri dapat membantu mengurangi jumlah bakteri penyebab bau badan di kulit sehingga aroma tidak sedap lebih mudah dikendalikan.

Namun, jika memiliki kulit sensitif atau riwayat alergi terhadap kandungan tertentu, pilih produk yang sesuai dengan kondisi kulit agar tidak menimbulkan iritasi.

3. Keringkan Tubuh Hingga Benar-Benar Kering

Setelah mandi, jangan langsung mengenakan pakaian saat tubuh masih lembap. Keringkan tubuh menggunakan handuk bersih, terutama pada area ketiak dan lipatan kulit.

Kulit yang kering membuat bakteri lebih sulit berkembang biak sehingga risiko munculnya bau badan dapat berkurang.

4. Batasi Konsumsi Makanan Pemicu Bau Badan

Beberapa jenis makanan, seperti hidangan pedas, bawang putih, kari, hingga konsumsi daging merah berlebihan, dapat memengaruhi aroma keringat pada sebagian orang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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