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Rabbany Wanadriani
Kamis, 6 Agustus 2026 | 06.38 WIB

Kulit Lebih Mulus, Ini 5 Cara Alami Mengatasi Stretch Mark yang Patut Dicoba

ilustrasi stretch mark pada kulit. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi stretch mark pada kulit. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Stretch mark merupakan salah satu masalah kulit yang umum dialami banyak orang. Kondisi ini biasanya muncul saat kulit mengalami peregangan akibat kehamilan, pertumbuhan pada masa pubertas, atau perubahan berat badan yang terjadi dalam waktu singkat.

Pada awal kemunculannya, stretch mark umumnya berwarna kemerahan atau keunguan. Seiring berjalannya waktu, warnanya akan berubah menjadi putih atau keabu-abuan. Meski tidak berbahaya bagi kesehatan, banyak orang berusaha menyamarkan stretch mark agar tampilan kulit terlihat lebih rata.

Selain menggunakan produk perawatan khusus, beberapa bahan alami dipercaya dapat membantu menjaga kelembapan kulit sekaligus mendukung proses regenerasi. Dirangkum dari English Jagran, berikut lima perawatan alami yang kerap digunakan untuk membantu memudarkan stretch mark.

1. Gel Lidah Buaya

Lidah buaya atau aloe vera dikenal memiliki kandungan yang dapat membantu melembapkan dan menenangkan kulit. Gel alaminya juga dipercaya mendukung proses regenerasi sel kulit.

Cara menggunakannya cukup mudah, yaitu dengan mengoleskan gel lidah buaya segar pada area stretch mark, kemudian memijatnya secara perlahan hingga meresap.

2. Scrub Gula

Scrub berbahan dasar gula dapat membantu mengangkat sel kulit mati sekaligus merangsang pembentukan sel kulit baru.

Campurkan gula dengan beberapa tetes minyak almond atau air perasan lemon, lalu gosokkan secara lembut menggunakan gerakan memutar pada area yang terdapat stretch mark. Perawatan ini dapat dilakukan sekitar dua hingga tiga kali dalam seminggu.

3. Minyak Vitamin E

Vitamin E dikenal sebagai salah satu nutrisi yang baik untuk menjaga kesehatan kulit. Kandungan antioksidannya dipercaya membantu mempertahankan kelembapan sekaligus mendukung regenerasi kulit.

Anda dapat membuka kapsul vitamin E, kemudian mengoleskan minyaknya langsung pada stretch mark sambil dipijat perlahan agar lebih mudah meresap.

4. Cocoa Butter

Cocoa butter merupakan pelembap alami yang banyak digunakan untuk menjaga elastisitas kulit. Penggunaan secara rutin dipercaya dapat membantu membuat kulit terasa lebih lembut sekaligus menyamarkan tampilan stretch mark.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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