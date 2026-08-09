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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 10 Agustus 2026 | 00.05 WIB

Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027

Tiga pemain Persebaya Surabaya, Alex Martins, Alfan Suaib, dan Dicky Kurniawan masih menjalani pemulihan jelang Super League 2026/2027. (Instagram @raihannutama) - Image

Tiga pemain Persebaya Surabaya, Alex Martins, Alfan Suaib, dan Dicky Kurniawan masih menjalani pemulihan jelang Super League 2026/2027. (Instagram @raihannutama)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mengakhiri pramusim dengan trofi Piala Presiden 2026, tetapi tiga pemain yakni Alex Martins, Alfan Suaib, dan Dicky Kurniawan masih menjalani pemulihan cedera jelang Super League 2026/2027.

Kondisi ketiganya menjadi perhatian tim medis setelah perjalanan Green Force meraih gelar perdana Piala Presiden di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8/2026) malam.

Alex Martins Jadi Perhatian Utama Tim Medis

Alex Martins menjadi pemain dengan cedera paling mendapat perhatian setelah mengalami dislokasi bahu saat Persebaya Surabaya menghadapi Port FC pada matchday terakhir Grup B Piala Presiden 2026.

Insiden tersebut terjadi pada menit ke-90+1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026), ketika sang striker salah mendarat dan bahunya menahan beban tubuh.

Tim medis langsung memberikan pertolongan di lapangan, tetapi upaya reposisi bahu tidak bisa dilakukan secara optimal karena massa dan kekuatan otot Alex cukup besar.

Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, dr. Pratama Wicaksana Wijaya, Sp.KO atau dr. Tommy, kemudian membawa Alex ke Mayapada Hospital untuk mendapatkan penanganan lanjutan.

"Pada pertandingan terakhir melawan Port FC, Alex Martins mengalami dislokasi bahu. Saat insiden terjadi, tim medis sebenarnya sudah berupaya melakukan reposisi di lapangan, namun karena massa dan kekuatan otot Alex cukup besar, reposisi tidak dapat dilakukan secara optimal di lokasi pertandingan," ujar dr. Tommy, Senin (3/8/2026).

Sesampainya di Mayapada Hospital, Alex menjalani tindakan reposisi bahu dengan pembiusan dan prosedur tersebut berjalan dengan baik.

Setelah posisi bahunya kembali normal, penyerang tersebut memasuki fase rehabilitasi dengan pengawasan tim medis secara menyeluruh.

Editor: Banu Adikara
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