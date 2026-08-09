Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone

Veda Ega Pratama akan memulai Race Moto3 Inggris 2026 dari posisi ke-16 di Sirkuit Silverstone. (Team Veda)
JawaPos.com — Siaran tunda Moto3 Inggris 2026 hari ini, Minggu (9/8/2026), menampilkan perjuangan Veda Ega Pratama dari Honda Team Asia yang start dari posisi ke-15 di Sirkuit Silverstone, Inggris, setelah kesulitan di kualifikasi.
Race Moto3 berlangsung pukul 20.30 WIB dan dapat disaksikan melalui Trans7 serta SPOTV 2 di Vidio dan Vision+.
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Race Moto3 Inggris 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 20.30 WIB dengan durasi 15 putaran di Sirkuit Silverstone, Minggu (9/8/2026), setelah balapan Moto2 dan MotoGP selesai digelar.
Trans7 akan menayangkan balapan Moto3 Inggris 2026 secara live delay pukul 23.30 WIB, sedangkan tayangan langsung tersedia melalui SPOTV 2 di Vidio dan Vision+.
Siaran tunda tersebut menjadi kesempatan bagi penggemar di Indonesia untuk menyaksikan aksi Veda Ega Pratama setelah sebelumnya pembalap Honda Team Asia itu harus memulai balapan dari posisi ke-15.
Jadwal tersebut masih dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemegang hak siar MotoGP 2026.
Veda Ega Pratama mendapat tantangan besar sejak sesi kualifikasi Moto3 Inggris 2026 karena gagal mengulang performa positif pada hari pertama.
Pembalap asal Indonesia tersebut sempat menunjukkan kecepatan kompetitif di Free Practice 1 dan Practice, tetapi akhirnya harus puas berada di posisi ke-15 saat kualifikasi.
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Veda Ega Pratama akan mengawali Race Moto3 Inggris 2026 dari grid ke-15, posisi yang membuat pembalap Honda Team Asia harus bekerja lebih keras untuk membuka peluang meraih poin di Silverstone.
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