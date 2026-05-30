Cara Paling Mudah Membuat SIM Digital untuk Pengguna Android dan iOS

Ilustrasi SIM Digital. (Instagram @digitalkorlantas.official)
JawaPos.com - SIM Digital saat ini mulai ditawarkan kepada masyarakat. Pembuatan SIM jenis ini bisa dilakukan menggunakan aplikasi di sistem handphone bebasis iOS dan Android.
Setelah diluncurkan pada 22 Mei 2026, Korlantas Polri pelan-pelan mengimplementasikan penggunaan SIM Digital dalam pemeriksaan pengendara di jalan raya.
Tujuannya untuk memudahkan pemilik SIM saat berpergian. Jika sudah memiliki SIM Digital, Kartu SIM fisik tidak lagi dibutuhkan. Pengendara cukup membawa handphone dan menunjukkan SIM Digital saat petugas melakukan pemeriksaan.
”Ke depan, keabsahan SIM akan bertumpu pada data di server, bukan semata pada kartu fisik. Ini akan meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pemeriksaan, serta meminimalkan potensi pemalsuan,” kata Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo.
Lantas bagaimana cara membuat SIM Digital? Untuk pengguna handphone berbasis Android maupun iOS, cukup mengunduh aplikasi Digital Korlantas. Setelah itu lakukan registrasi pada aplikasi tersebut. Berikut tahapan lengkapnya.
Tidak hanya bermaksud memudahkan pengendara di jalan raya, SIM Digital juga terintegrasi dengan berbagai layanan lain seperti perpanjangan SIM secara online, notifikasi masa berlaku SIM, sampai sistem tilang elektronik (ETLE).
Korlantas Polri memastikan bahwa implementasi penuh atas versi SIM Digital dan dokumen utama lalu lintas lainnya tetap harus memperhatikan kesiapan regulasi dan infrastruktur pendukung. Karena itu penerapannya dilakukan bertahap.
”Pada tahap awal, kami tetap mengimbau masyarakat untuk membawa SIM fisik sebagai cadangan, sembari menunggu kesiapan sistem secara menyeluruh di seluruh wilayah,” ucap Wibowo.
