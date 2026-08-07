Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

Dokter Detektif alias Doktif. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Samira Farahnaz yang dikenal sebagai Dokter Detektif atau Doktif mengungkapkan kontroversi yang menyeret nama Richard Lee. Kali ini, Doktif menyinggung dugaan penggunaan jasa prostitusi yang disebutnya pernah dilakukan oleh Richard Lee.
Dalam keterangannya, Doktif memperlihatkan bukti transfer dari Richard Lee kepada Afrizal yang merupakan mantan karyawan Richard. Menurut Doktif, transfer yang sebesar Rp 9 juta dari rekening BCA atas nama Richard Lee kepada Afrizal untuk jasa prostitusi.
"Ada transferan dari Richard dari rekening BCA sebesar Rp 9 juta kepada Pak Afrizal. Hanya dengan jeda 5 menit Pak Afrizal mentransfer uang Rp 9 juta tersebut ke orang lain dengan inisial DA (mucikari)," ujar Doktif di bilangan Tangerang.
Doktif menyebut transaksi tersebut sebagai salah satu bukti yang menurutnya berkaitan dengan dugaan pemesanan perempuan untuk penggunaan jasa prostitusi.
Afrizal di tempat yang sama turut memberikan keterangannya. Dia membenarkan adanya transfer uang sebesar Rp 9 juta sebagaimana sempat disinggung Doktif.
Menurut Afrizal, sejak awal bekerja dengan Richard Lee, dirinya dikabari tentang kebiasaan Richard yang disebut kerap memesan perempuan.
"Pada saat saya baru kerja, saya sudah diberitahu dia (Richard) itu sering apa ya, sering pesan perempuan lah ya gitu," kata Afrizal.
Afrizal mengaku informasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Richard Lee kepada dirinya. Menurutnya, Richard juga bercerita pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena perilakunya tersebut.
"Dia (Richard Lee) sendiri yang sampaikan saya pernah ditangkap sama pihak kepolisian. Saya disuruh atur strategi biar hobinya atau kelakuan dia yang seperti itu biar bisa disiasatin gitu ya kan," ujar Afrizal.
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