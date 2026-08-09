Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

JawaPos.com - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Umat Peduli Generasi menggelar aksi tolak LGBTQ di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya pada Minggu pagi (9/8).

Unjuk rasa bertajuk “Bebaskan Indonesia dari Ancaman dan Kejahatan LGBT” itu, dipenuhi berbagai poster berisi penolakan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).

Humas Aliansi Umat Peduli Generasi, Muhammad Rizky Nafis menilai LGBTQ sebagai bentuk penyimpangan seksual dan ancaman nonmiliter karena dinilai dapat merusak tatanan keluarga, norma agama, dan ketahanan nasional.

Sikap penolakan terhadap LGBT juga disebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025, serta sejalan dengan ajaran Al-Qur’an, hadis, dan fatwa MUI yang menolak penyimpangan LGBTQ.

"Jangan sampai (LGBTQ) dibiarkan dan jangan sampai dinormalisasi. Tentu saja, tidak hanya pelarangan secara normatif, kami juga menginginkan hal ini diterapkan dalam semua sendi kehidupan," ujarnya seusai aksi.

Ia menjelaskan Aliansi Umat Peduli Generasi adalah wadah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun kelompok-kelompok yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap generasi muda dari isu LGBTQ.

Rizky menyebut ada lebih dari 10 ribu peserta yang memadati Jalan Gubernur Surya untuk mengikuti aksi tolak LGBTQ. Mereka berasal dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan sejumlah daerah di Jawa Timur.

"Bisa jadi dari beberapa majelis taklim yang ada. Karena undangan kami secara luas dan umum, siapa saja masyarakat boleh ikut, asalkan mengikuti tata tertib yang kami tentukan," sambungnya.

Dalam aksi tersebut, Allansi Umat Peduli Generasi membawa enam tuntutan, di antaranya: