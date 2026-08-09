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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 9 Agustus 2026 | 15.31 WIB

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Arsenal menghadapi Borussia Dortmund pada Emirates Cup 2026 di Emirates Stadium, Minggu (9/8/2026). (Arsenal) - Image

Arsenal menghadapi Borussia Dortmund pada Emirates Cup 2026 di Emirates Stadium, Minggu (9/8/2026). (Arsenal)

JawaPos.com — Arsenal diprediksi mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 2-0 pada Emirates Cup 2026 di Emirates Stadium, Minggu (9/8/2026) pukul 20.00 WIB.

Laga pramusim ini menjadi pertandingan keempat Arsenal sekaligus penampilan pertama mereka di hadapan pendukung sendiri, sehingga kemenangan menjadi target penting setelah kekalahan 1-3 dari Real Betis.

Arsenal Ingin Bangkit di Hadapan Pendukung Sendiri

Arsenal menghadapi Borussia Dortmund dengan modal hasil mengecewakan pada pertandingan pramusim sebelumnya.

Tim asuhan Mikel Arteta secara mengejutkan tumbang 1-3 dari Real Betis dalam pertandingan yang berlangsung di Dublin pekan lalu.

Kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri rekor tidak terkalahkan Arsenal selama pramusim.

Hasil itu terasa semakin mengecewakan karena skuad Arsenal sudah diperkuat sejumlah pemain anyar seperti Viktor Gyokeres, Piero Hincapie, dan Christos Tzolis.

Namun, kondisi Arsenal belum sepenuhnya ideal. Sejumlah pemain utama seperti Declan Rice, Bukayo Saka, dan Martin Zubimendi masih absen sehingga Arteta belum bisa memainkan kekuatan terbaiknya secara penuh.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Borussia Dortmund menjadi momentum bagi Arteta untuk kembali melakukan eksperimen.

Dengan tambahan waktu latihan, Arsenal diharapkan bisa tampil lebih tajam sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan yang terlihat saat menghadapi Real Betis.

Editor: Edi Yulianto
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