Mouse Lipat Solusi Praktis untuk Pekerja WFA

JawaPos.com - Logitech meluncurkan mouse nirkabel terbaru untuk kemudahan mobilitas pengguna. Perangkat itu menyasar pekerja hybrid dan digital nomad yang sering bekerja hybrid alias work from anywhere (WFA) seperti di kafe, bandara, dan ruang kerja bersama.

Pekerja WFA tetap membutuhkan kenyamanan mouse dibandingkan trackpad laptop. Seperti dilansir dari Gizmochina, Mobi Fold memakai mekanisme engsel yang mengubah perangkat dari ukuran ringkas 66 mm x 21 mm menjadi mouse 122 mm x 33 mm.

Logitech mengklaim desain ini membantu mengurangi ketegangan lengan bawah dibandingkan trackpad. Mekanisme lipat juga berfungsi sebagai tombol daya, menyala saat dibuka dan mati saat dilipat.

Untuk mencegah klik tidak sengaja saat membuka dan menutup perangkat, Logitech memakai model AI kecil. AI ini mengenali pergerakan engsel dan mengabaikan input tombol selama proses tersebut.

Bagian luar mouse memakai lapisan silikon tahan debu dan engsel internal dirancang tahan hingga 15 tahun pemakaian harian. Mouse seberat 79 gram dibekali sensor optik PixArt PAW3222 dengan sensitivitas hingga 4.000 DPI.

Logitech menyediakan panel sentuh dengan adaptive scrolling untuk pengguliran presisi per baris atau cepat berbasis inersia. Area sentuh juga ada dua tombol yang dapat diprogram lewat aplikasi Logi Options+.

Tombol klik kanan dan kiri pakai teknologi silent click khas Logitech untuk mengurangi suara saat digunakan. Mobi Fold mendukung konektivitas Bluetooth Low Energy 5.0 dan bisa pasang hingga tiga perangkat secara bersamaan.

Pengguna mudah berganti antara laptop, tablet, dan smartphone. Mouse ini jadi perangkat pertama Logitech yang memperoleh sertifikasi Google Fast Pair untuk koneksi lebih cepat di Android dan Chromebook.