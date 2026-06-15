DFSK Siapkan E5Plus PHEV untuk GIIAS 2026, Klaim Konsumsi BBM Tembus 80 Km per Liter

DFSK E5Plus PHEV akan meluncur di GIIAS 2026 dengan klaim konsumsi bahan bakar hingga 80 km per liter dan jarak tempuh mencapai 1.300 kilometer. (Antara/Chairul Rohman)
JawaPos.com - Tren kendaraan hemat energi terus menarik perhatian pasar otomotif nasional di tengah kenaikan biaya mobilitas dan harga bahan bakar yang semakin tinggi.
Kondisi tersebut mendorong produsen kendaraan menghadirkan pilihan baru yang menawarkan efisiensi, teknologi modern, serta daya jelajah yang lebih jauh bagi konsumen Indonesia.
“Nantinya kita lihat juga ada produk baru untuk konsumen Indonesia,” kata Direktur Utama PT Sokonindo Automobile, Alexander Barus, saat ditemui awak media di Jakarta, Senin (15/6).
Produk yang dimaksud adalah DFSK E5Plus berteknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang dijadwalkan meluncur pada 29 Juli 2026 bertepatan dengan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di ICE BSD, Tangerang.
Alexander menjelaskan, kehadiran model baru tersebut diharapkan dapat menghadirkan alternatif kendaraan yang menawarkan kabin luas, efisiensi tinggi, dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
“DFSK sejak awal ingin memberikan satu nilai tambah bagi industri otomotif di Indonesia dan juga konsumen,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Director of Sales Center Sokonindo Automobile, Ching Hok Rifin, mengungkapkan bahwa E5Plus menjadi kendaraan PHEV pertama sekaligus mobil pintar pertama yang dibawa DFSK ke pasar Indonesia.
“Ini juga mobil dengan teknologi pintar pertama dari DFSK,” ujar Ching Hok Rifin.
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