Asus ExpertBook P5 G2 Bidik Profesional Hybrid, Andalkan AI hingga Keamanan Kelas Enterprise

JawaPos.com - Asus Indonesia menghadirkan ExpertBook P5 G2 sebagai laptop bisnis yang ditujukan bagi profesional hybrid serta pelaku usaha kecil dan menengah (SMB). Perangkat ini tersedia dalam dua pilihan layar 14 inci, yakni IPS dan OLED, dengan mengusung dukungan pemrosesan berbasis kecerdasan buatan (AI), fitur keamanan kelas enterprise, serta ketahanan berstandar militer.

Adapun harganya yakni Rp21.599.000 untuk PM5406CGA dan Rp19.799.000 untuk PM5406CKA.

Commercial Director Asus Indonesia Eric Khoven mengatakan kebutuhan perangkat kerja yang mendukung produktivitas semakin meningkat seiring pemanfaatan AI yang semakin luas di lingkungan bisnis.

"Segmen bisnis di Indonesia semakin mengandalkan teknologi AI untuk mempercepat produktivitas, baik di kantor maupun saat bekerja dari mana saja. Melalui ASUS ExpertBook P5 G2, kami menghadirkan solusi yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga dirancang dengan standar keamanan dan ketahanan kelas dunia," sebut Eric Khoven, Commercial Director, Asus Indonesia di Jakarta, Kamis (23/7).

Dari sisi performa, ExpertBook P5 G2 ditenagai prosesor AMD Ryzen AI. Varian yang dipasarkan melalui skema proyek menggunakan AMD Ryzen AI 9 HX 470, sedangkan versi ritel di Indonesia dibekali AMD Ryzen AI 7 445. Keduanya telah dilengkapi neural processing unit (NPU) untuk mendukung berbagai pemrosesan AI secara lokal.

Asus juga menyediakan ruang peningkatan spesifikasi melalui dua slot SO-DIMM yang mendukung RAM DDR5 hingga 64 GB, serta dua slot SSD PCIe 4.0 dengan kapasitas penyimpanan total hingga 3 TB. Opsi tersebut memungkinkan perangkat digunakan lebih lama tanpa harus diganti ketika kebutuhan komputasi meningkat.

Untuk menjaga performa tetap stabil saat menjalankan beban kerja tinggi, laptop ini dibekali sistem pendingin ExpertCool yang dirancang membuang panas secara efisien sekaligus menjaga tingkat kebisingan kipas tetap rendah.

Pada sisi produktivitas, Asus menyematkan platform AI MyExpert yang menghadirkan sejumlah fitur seperti bantuan penulisan, pengelolaan email, hingga peringkasan hasil rapat secara otomatis. Laptop ini juga mendukung Windows Copilot+ PC untuk membantu pencarian dokumen, otomatisasi pekerjaan, serta penerjemahan bahasa secara real time.