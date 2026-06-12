Meta Down Malam Ini, Warganet Kaitkan Gangguan WhatsApp dan Instagram dengan Demo BEM UI

Massa aksi demo di Jakarta pada Jumat (12/6) diadang oleh aparat keamanan dari TNI-Polri. Mereka tidak diperbolehkan berdemo di Bundaran HI. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gangguan massal yang menimpa WhatsApp, Instagram, dan Facebook pada Jumat (12/6) malam memicu berbagai spekulasi di media sosial.
Salah satu isu yang ramai diperbincangkan warganet adalah dugaan keterkaitan gangguan tersebut dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Jakarta pada hari yang sama.
Meski demikian, hingga saat ini tidak ada bukti maupun pernyataan resmi yang menghubungkan gangguan layanan milik Meta dengan aksi demonstrasi tersebut.
Gangguan yang terjadi secara bersamaan di tiga platform utama Meta itu dilaporkan oleh pengguna dari berbagai negara.
Keluhan paling banyak muncul pada layanan WhatsApp Web dan aplikasi desktop yang tidak dapat diakses secara normal, sementara pengguna Instagram mengaku kesulitan memuat konten dan Facebook dilaporkan mengalami masalah login.
Meta sendiri telah mengakui adanya gangguan yang sedang terjadi.
"Kami menyadari bahwa pengguna sedang mengalami masalah saat mengakses layanan kami. Kami sedang mengatasinya," kata Juru Bicara Meta Andy Stone melalui akun X pribadinya, @andymstone.
Namun hingga berita ini ditulis, Meta belum mengungkap penyebab pasti gangguan yang membuat jutaan pengguna kesulitan mengakses layanan mereka.
Di tengah berlangsungnya aksi demonstrasi mahasiswa yang dipelopori BEM UI di Jakarta, berbagai spekulasi bermunculan di media sosial. Sebagian pengguna mengaitkan gangguan serentak WhatsApp, Instagram, dan Facebook dengan momentum aksi tersebut.
Topik ini bahkan menjadi perbincangan di sejumlah unggahan di X, terutama karena gangguan terjadi pada saat isu demonstrasi mahasiswa tengah ramai dibahas publik.
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