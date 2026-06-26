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Novia Herawati
Sabtu, 27 Juni 2026 | 00.55 WIB

Gedung Negara Grahadi Kembali Digeruduk, Massa Bawa 11 Tuntutan untuk Pemerintah

Ratusan massa dari berbagai kelompok masyarakat kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat sore (26/6). (Novia Herawati/ JawaPos.com) - Image

Ratusan massa dari berbagai kelompok masyarakat kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat sore (26/6). (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Ratusan massa kembali turun ke jalan dan menggeruduk depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya pada Jumat sore (26/6). Mereka menamai diri dari Front Anti Kapitalisme.

Dari pantauan JawaPos.com, massa mulai memadati Jalan Gubernur Suryo sekitar pukul 16.20 WIB. Aksi demonstrasi diawali dengan longmarch dari Monumen Kapal Selam, Jalan Pahlawan.

Selain bergiliran berorasi, banner berukuran besar yang dipasang di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dekat Gedung Negara Grahadi, menuai perhatian pengendara yang melintas.

Banner tersebut bergambar kartun Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang tengah berpidato di atas mimbar, dengan tulisan "Prabowo Kowarso-Kowarso, Gendarseng, Lemes, Longsor".

Jubir Front Anti Kapitalisme, Septia Rahma mengatakan sedikitnya ada 100 orang yang ikut dalam aksi ini. Mereka berasal dari kelompok mahasiswa, kelompok sipil, dan kelompok buruh.

"Kami melihat di Surabaya ini sudah ada beberapa aksi yang digelar, dan hari ini adalah perpanjangan atau napas dari perlawanan masyarakat," ujarnya kepada awak media di lokasi aksi, Jumat (26/6).

Septia menyebut ada 11 tuntutan yang disuarakan massa dalam aksi demonstrasi hari ini. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelemahan rupiah, hingga harga bahan pokok dan BBM yang terus merangkak.

"Mereka (pemerintah) tidak pernah mengevaluasi diri bagaimana kebijakan MBG, Kopdes Merah Putih tidak benar-benar menyentuh akar permasalahan yang dialami masyarakat," imbuh Septia.

Berikut 11 Tuntutan Aksi #Indonesia Sekarat di depan Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/6):

  1. Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM.
  2. Hentikan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
  3. Cabut UU Polri dan UU TNI. 
  4. Ciptakan Lapangan Kerja yang Layak.
  5. 5.Bubarkan Komando Teritorial dan Hentikan Keterlibatan TNI dalam Ranah Sipil.
  6. Hentikan Reklamasi Surabaya Waterfront Land. 
  7. Bebaskan Seluruh Tahanan Politik dan Pulihkan Nama Baik Tahanan Politik,
  8. Prioritaskan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan.
  9. Ciptakan dan Perbanvak Transportasi Umum yang Layak, Inklusif, dan Gratis.
  10. Bubarkan Parlemen dan Bangun Kuasa Rakyat.
  11. Akhiri Kepemilikan Pribadi Atas Alat-alat Produksi.
Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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