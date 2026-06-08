Nvidia dan SK Hynix Matangkan Rencana Kerja Sama di Seoul saat Jensen Huang Peringatkan Krisis Kekurangan Cip

JawaPos.com - Perkembangan industri kecerdasan buatan (AI) global kembali bergerak cepat seiring rencana kerja sama strategis antara Nvidia dan SK Hynix yang diperkirakan akan diumumkan di Seoul pada Senin (8/6/2026). Kolaborasi ini tidak hanya menandai penguatan rantai pasok teknologi AI, tetapi juga mempertegas tekanan struktural pada industri semikonduktor dunia yang masih dibayangi kelangkaan komponen memori.



Kerja sama tersebut menjadi sorotan karena Nvidia berada di pusat percepatan AI global, sementara SK Hynix merupakan salah satu pemasok utama memori bandwidth tinggi yang menjadi komponen krusial dalam pengembangan cip AI generasi baru. Lonjakan kebutuhan dari pusat data, robotika, hingga sistem komputasi canggih membuat tekanan pada rantai pasok semakin intens dalam beberapa tahun terakhir.



Melansir Reuters, Senin (8/6/2026), Ketua SK Group Chey Tae-won dan CEO Nvidia Jensen Huang dijadwalkan menyampaikan rincian kerja sama tersebut kepada media di Seoul. SK Hynix melalui juru bicaranya mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut akan melibatkan sejumlah eksekutif utama kedua perusahaan dalam sesi pengarahan publik.



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Huang sendiri mengisyaratkan adanya pengumuman baru yang sedang dipersiapkan bersama SK. "Kami bekerja di banyak sektor, mulai dari superkomputer AI, CPU, komputer pribadi generasi baru, hingga robotika. Karena itu kami berada di sini untuk menyusun rencana dan mungkin besok kami akan memiliki beberapa pengumuman," ujarnya kepada wartawan tanpa merinci lebih lanjut.



Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa ekspansi AI tidak lagi terbatas pada perangkat lunak, melainkan telah merambah seluruh lapisan infrastruktur komputasi global. Namun di balik ekspansi tersebut, tekanan terhadap pasokan komponen menjadi semakin nyata.



Huang juga menyoroti kondisi rantai pasok semikonduktor yang menurutnya masih berada dalam tekanan luas. "Seluruh rantai pasok industri, mulai dari wafer, pengemasan cip, hingga silikon fotonik, semuanya mengalami kekurangan karena permintaannya sangat tinggi. Kondisi ini akan terus berlangsung selama beberapa tahun," kata Huang. Dia menambahkan bahwa industri belum melihat tanda-tanda berakhirnya kekurangan memori dalam waktu dekat.



Situasi ini sejalan dengan laporan Reuters yang menyebut bahwa lonjakan permintaan AI telah melampaui kapasitas ekspansi produksi global, dengan tekanan terbesar terjadi pada komponen memori dan infrastruktur pendukung pusat data. Kebutuhan tersebut tidak hanya datang dari perusahaan teknologi besar, tetapi juga dari sektor industri yang mulai mengintegrasikan sistem AI dalam operasionalnya.



Di Seoul, pertemuan antara Huang dan pimpinan SK Group berlangsung dalam suasana informal, termasuk makan malam bersama di sebuah restoran lokal dengan menu ayam goreng dan bir, yang dikenal sebagai chimaek dalam bahasa Korea. Meski demikian, agenda utama tetap berfokus pada arah kerja sama teknologi jangka panjang.



Kolaborasi Nvidia dan SK Hynix diperkirakan tidak berhenti pada suplai memori semata, tetapi juga berpotensi mencakup pengembangan infrastruktur AI, pusat data, hingga teknologi komputasi generasi berikutnya. Langkah ini semakin memperkuat posisi Korea Selatan sebagai simpul penting dalam rantai pasok industri AI global.