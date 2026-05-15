Trump Buka Jalan Chip AI ke Tiongkok, Saham NVIDIA Tembus Rekor Baru Rp 4,1 Juta per Lembar

JawaPos.com – Euforia kecerdasan buatan atau AI kembali mengguncang pasar global setelah saham NVIDIA mencetak rekor tertinggi baru. Lonjakan ini terjadi setelah pemerintah Amerika Serikat memberi lampu hijau penjualan chip AI canggih H200 ke sejumlah perusahaan besar di Tiongkok, membuka kembali pasar bernilai miliaran dolar yang sempat tertutup akibat pembatasan ekspor.

Dikutip dari BeInCrypto, Jumat (15/5), saham NVIDIA ditutup di level USD 236,46 per lembar atau sekitar Rp 4,13 juta, melonjak hampir 5 persen dalam satu sesi perdagangan. Reli ini dipicu keputusan Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang mengizinkan sekitar 10 perusahaan Tiongkok membeli chip AI andalan NVIDIA.

Nama-nama besar seperti Alibaba, Tencent, ByteDance, hingga JD.com masuk dalam daftar pembeli yang mendapat persetujuan. Sementara Lenovo dan Foxconn ditunjuk sebagai distributor resmi.

Keputusan ini effectively membalik kebijakan pembatasan ekspor Oktober 2023 yang sebelumnya memutus akses Tiongkok terhadap chip AI tercanggih NVIDIA.

Jensen Huang Puji Langkah Trump CEO NVIDIA Jensen Huang menyambut langkah tersebut dengan pernyataan yang mencuri perhatian.

“Kunjungan Presiden Trump ke Tiongkok adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah manusia,” ujarnya.

Komentar itu muncul karena pasar melihat langkah ini bukan sekadar kebijakan dagang, melainkan sinyal perubahan besar dalam hubungan teknologi antara dua ekonomi terbesar dunia.

Sebelum embargo chip diberlakukan, pasar Tiongkok menyumbang hampir seperempat pendapatan NVIDIA. Nilai bisnis itu diperkirakan mencapai USD 8 miliar per tahun atau sekitar Rp 140 triliun.

Dengan terbukanya kembali jalur penjualan, investor langsung menghitung ulang potensi pertumbuhan NVIDIA, terutama dari bisnis data center yang menjadi mesin utama ledakan AI global.