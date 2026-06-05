Piala Dunia 2026 Makin Canggih! Teknologi AI Kendalikan Siaran hingga Operasional Turnamen Secara Real-Time

Ilustrasi ruang kontrol pertandingan Piala Dunia 2026. (Istimewa).
JawaPos.com - Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah, tetapi juga menjadi panggung pembuktian bagaimana teknologi kecerdasan buatan (AI) mampu mengubah cara ajang olahraga global diselenggarakan.
Lenovo mengumumkan implementasi platform infrastruktur AI yang akan mendukung penyiaran, operasional, hingga pengalaman penggemar selama FIFA World Cup 2026 berlangsung.
Sebagai Mitra Teknologi Resmi FIFA, Lenovo menghadirkan ekosistem teknologi berbasis AI dan edge computing yang memungkinkan distribusi video IPTV dengan latensi sangat rendah, pengelolaan data pertandingan secara near real-time, hingga pengambilan keputusan operasional yang lebih cepat di berbagai lokasi turnamen.
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Teknologi ini menjadi krusial mengingat FIFA World Cup 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah. Turnamen akan digelar di tiga negara tuan rumah, melibatkan 48 tim peserta, dan diperkirakan menjangkau hingga 6 miliar penggemar di seluruh dunia.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Lenovo akan menempatkan infrastruktur server di International Broadcast Center (IBC) di Dallas, Texas. Infrastruktur ini akan menjadi pusat pengolahan data utama yang mendukung siaran global dan berbagai sistem teknologi yang digunakan selama kompetisi berlangsung.
Tak tanggung-tanggung, lebih dari 17.000 perangkat Lenovo dan Motorola akan digunakan selama turnamen. Selain itu, lebih dari 200 engineer akan ditempatkan di stadion dan lokasi Team Base Camp guna memastikan seluruh sistem berjalan tanpa hambatan.
Salah satu tantangan terbesar dalam penyiaran olahraga modern adalah mengurangi jeda waktu antara kejadian di lapangan dan tayangan yang diterima penonton. Lenovo mengklaim solusi infrastrukturnya mampu memangkas latensi IPTV hingga di bawah lima detik.
Kemampuan tersebut memungkinkan penggemar, media, ofisial, dan tamu VIP mendapatkan akses hampir real-time terhadap pertandingan dari berbagai lokasi penyelenggaraan.
Teknologi Lenovo ThinkSystem SR635 V3 akan menjadi komponen utama yang mengelola lalu lintas data video langsung dari stadion-stadion di Amerika Utara. Server ini bertugas mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan seluruh konten pertandingan melalui sepuluh kanal IPTV yang menjangkau lebih dari 1.000 layar di berbagai venue FIFA.
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