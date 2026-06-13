Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Sabtu, 13 Juni 2026 | 23.24 WIB

Mutu Pelayanan Jadi Ujian Transformasi Kesehatan Indonesia, Teknologi dan AI Tidak Boleh Kalahkan Kemanusiaan

Ketua Panitia PIFKI IV dan HUT Ke-6 LAFKI,  Cashtry Meher. (Istimewa)

 

 
JawaPos.com - Transformasi kesehatan di Indonesia dinilai perlu dilakukan secara serius. Sehingga tidak sebatas terjadi di atas kertas, melainkan harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
 
Fokus ini yang menjadi pembahasan dalam Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) IV yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun ke-6 Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (13/6).
 
Ketua Panitia PIFKI IV dan HUT Ke-6 LAFKI,  Cashtry Meher mengatakan, mutu pelayanan dan aspek kemanusiaan harus menjadi dasar dalam transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan tidak hanya sebatas mempercepat perubahan, melainkan memastikan manfaat perubahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
 
"Tantangan terbesarnya bukan bagaimana berubah lebih cepat, tetapi bagaimana memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari perubahan itu. Transformasi yang tidak dirasakan pasien hanya akan menjadi perubahan di atas kertas," ujar Cashtry.
 
 
Banyak kebijakan atau teknologi yang dimiliki tidak bisa menjadi acuan tunggal dalam menentukan keberhasilan transformasi kesehatan. Kualitas pelayanan yang diterima masyarakat juga menyumbang besar dalam memenuhi kategori keberhasilan.
 
Cashtry juga mengingatkan bahwa di tengah perkembangan AI dan digitalisasi layanan kesehatan, aspek empati tetap menjadi elemen yang tidak tergantikan.
 
"AI bisa membantu mengambil keputusan lebih cepat, tetapi sampai hari ini belum ada teknologi yang mampu menggantikan empati. Pasien datang bukan hanya membawa data, tetapi juga membawa kecemasan, harapan, dan kepercayaan. Masyarakat tidak menuntut pelayanan yang sempurna, tetapi ingin merasa aman, didengar, dan yakin bahwa mereka berada di tangan yang tepat," jelasnya.
 
Sementara itu, Ketua Umun LAFKI,  Benny H. Tumbelaka mengatakan, memasuki usia ke-6 tahun, organisasi akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan nasional.
 
"Enam tahun adalah fondasi yang penting. Ke depan, LAFKI ingin memastikan budaya mutu tidak hanya hadir saat proses akreditasi berlangsung, tetapi menjadi bagian dari pelayanan sehari-hari. Mutu harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar dokumen penilaian," ujarnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Krisis Talenta Industri Makin Nyata, Pendidikan Vokasi Ganda Dinilai Jadi Kunci Hadapi Era AI - Image
Teknologi

Krisis Talenta Industri Makin Nyata, Pendidikan Vokasi Ganda Dinilai Jadi Kunci Hadapi Era AI

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06.25 WIB

92 Persen Masyarakat Sudah Adopsi AI, Komdigi Dorong Indonesia Jadi Pemain Global - Image
Teknologi

92 Persen Masyarakat Sudah Adopsi AI, Komdigi Dorong Indonesia Jadi Pemain Global

Jumat, 12 Juni 2026 | 06.59 WIB

Komdigi Dorong Pemerataan AI, Nezar Ungkap Jangan Hanya Dinikmati Segelintir Pihak - Image
Oto Dan Tekno

Komdigi Dorong Pemerataan AI, Nezar Ungkap Jangan Hanya Dinikmati Segelintir Pihak

Jumat, 12 Juni 2026 | 01.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!

7

Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!

8

Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore