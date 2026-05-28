Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 28 Mei 2026 | 17.09 WIB

Data Pribadi di Indonesia Mudah 'Dipanen' Hacker, Pakar Ungkap Penyebab Utamanya

Ilustrasi hacker yang membobol data pribadi. (Cyber Octet) - Image

Ilustrasi hacker yang membobol data pribadi. (Cyber Octet)

JawaPos.com - Indonesia dinilai menjadi salah satu target empuk perburuan data pribadi oleh pelaku kejahatan siber. Mulai dari nomor telepon, email, NIK, hingga histori transaksi digital terus menjadi sasaran karena dianggap mudah dikumpulkan dan diperjualbelikan.

Pakar keamanan siber menilai kondisi tersebut dipengaruhi kombinasi lemahnya pengamanan sistem, rendahnya kesadaran keamanan digital, hingga masifnya aktivitas masyarakat di internet tanpa perlindungan data yang memadai dan tentunya, masih lemahnya regulasi terkait sektor tersebut.

Pakar Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan, kebocoran data di Indonesia tidak lagi bisa dipandang sebagai insiden teknis biasa. Menurut dia, data kini menjadi aset ekonomi bernilai tinggi yang diperebutkan banyak pihak.

“Ketika hampir seluruh aktivitas manusia telah terdigitalisasi, maka data berubah menjadi aset bernilai tinggi yang diperebutkan oleh berbagai aktor,” ujar Pratama kepada JawaPos.com.

Salah satu alasan utama data pribadi di Indonesia mudah “dipanen” adalah rendahnya kesadaran keamanan digital masyarakat.

Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR) 2024 mencatat sekitar 68 persen insiden kebocoran data melibatkan unsur manusia non-malicious seperti penggunaan password lemah, salah klik tautan berbahaya, hingga kelalaian pengguna.

Menurut Pratama, teknologi secanggih apa pun tetap akan rentan apabila pengguna tidak memiliki kesadaran keamanan digital yang memadai.

“Masyarakat sering kali belum menyadari bahwa data pribadi memiliki nilai ekonomi tinggi dan bisa digunakan untuk berbagai tindak kejahatan,” katanya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Alarm Mobil Bunyi Terus Tiba-Tiba? Bisa Jadi 7 Hal Ini Penyebabnya - Image
Otomotif

Alarm Mobil Bunyi Terus Tiba-Tiba? Bisa Jadi 7 Hal Ini Penyebabnya

Kamis, 21 Mei 2026 | 20.30 WIB

Data Pribadi Jadi 'Tambang Emas' Baru Hacker, Begini Cara Kebocorannya Terjadi - Image
Teknologi

Data Pribadi Jadi 'Tambang Emas' Baru Hacker, Begini Cara Kebocorannya Terjadi

Rabu, 20 Mei 2026 | 18.30 WIB

Chat WhatsApp Kamu Masih Bisa Diintip? Ini Tips Ampuh Menjaga Privasi Chat dari Orang Lain - Image
Oto Dan Tekno

Chat WhatsApp Kamu Masih Bisa Diintip? Ini Tips Ampuh Menjaga Privasi Chat dari Orang Lain

Selasa, 3 Februari 2026 | 13.51 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore