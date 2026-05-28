Data Pribadi di Indonesia Mudah 'Dipanen' Hacker, Pakar Ungkap Penyebab Utamanya

JawaPos.com - Indonesia dinilai menjadi salah satu target empuk perburuan data pribadi oleh pelaku kejahatan siber. Mulai dari nomor telepon, email, NIK, hingga histori transaksi digital terus menjadi sasaran karena dianggap mudah dikumpulkan dan diperjualbelikan.

Pakar keamanan siber menilai kondisi tersebut dipengaruhi kombinasi lemahnya pengamanan sistem, rendahnya kesadaran keamanan digital, hingga masifnya aktivitas masyarakat di internet tanpa perlindungan data yang memadai dan tentunya, masih lemahnya regulasi terkait sektor tersebut.

Pakar Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan, kebocoran data di Indonesia tidak lagi bisa dipandang sebagai insiden teknis biasa. Menurut dia, data kini menjadi aset ekonomi bernilai tinggi yang diperebutkan banyak pihak.

“Ketika hampir seluruh aktivitas manusia telah terdigitalisasi, maka data berubah menjadi aset bernilai tinggi yang diperebutkan oleh berbagai aktor,” ujar Pratama kepada JawaPos.com.

Salah satu alasan utama data pribadi di Indonesia mudah “dipanen” adalah rendahnya kesadaran keamanan digital masyarakat.

Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR) 2024 mencatat sekitar 68 persen insiden kebocoran data melibatkan unsur manusia non-malicious seperti penggunaan password lemah, salah klik tautan berbahaya, hingga kelalaian pengguna.

Menurut Pratama, teknologi secanggih apa pun tetap akan rentan apabila pengguna tidak memiliki kesadaran keamanan digital yang memadai.