Bayi yang Alami GERD Bisa Sulit Naik Berat Badan, Dokter Jelaskan Penyebabnya

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JawaPos.com - Gangguan gastroesophageal reflux disease (GERD) pada bayi dapat menyebabkan berat badan sulit bertambah. Namun, kondisi tersebut bukan terjadi karena bayi sering memuntahkan susu, melainkan akibat berkurangnya asupan nutrisi karena bayi enggan menyusu.

Dokter Spesialis Anak Konsultan Gastroenterohepatologi dr. Sri Kesuma Astuti, Sp.A, Subsp.G.H(K) menjelaskan, pada bayi yang mengalami GERD dapat terjadi peradangan pada lapisan kerongkongan atau esofagitis. Kondisi ini menimbulkan rasa nyeri sehingga bayi menjadi tidak nyaman saat menyusu.

"Kalau memang sudah masuk disease, nanti akan terjadi kerusakan pada lapisan dalam kerongkongan atau yang kita sebut esofagitis. Kalau terjadi esofagitis, bayi itu rasanya tidak nyaman, nyeri," ujar dr. Sri kepada wartawan, Selasa (30/6).

Menurutnya, rasa nyeri tersebut dapat membuat bayi menolak menyusu. Padahal, bayi yang sehat pada dasarnya tidak akan menolak menyusu sehingga kondisi tersebut harus menjadi tanda peringatan bagi orang tua.

"Kalau nyeri, pasien pada akhirnya bisa sampai di titik menolak makan atau menolak menyusu. Bayi yang sehat itu tidak boleh menolak menyusu. Kalau menolak menyusu, itu sudah masuk alarm, ada sesuatu yang harus dicari penyebabnya," tuturnya.

"Salah satu yang harus kita pikirkan adalah kemungkinan esofagitis pada bayi," jelas Anggota Unit Kerja Koordinasi Gastroenterohepatologi IDAI itu.

Ia menegaskan, penyebab berat badan bayi tidak naik bukan karena susu yang dimuntahkan, melainkan karena jumlah asupan yang masuk tidak lagi memenuhi kebutuhan kalori hariannya.