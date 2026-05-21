Alarm Mobil Bunyi Terus Tiba-Tiba? Bisa Jadi 7 Hal Ini Penyebabnya

JawaPos.com - Alarm mobil yang tiba-tiba berbunyi terus memang bikin panik, apalagi kalau terjadi saat malam hari atau ketika mobil sedang diparkir di tempat umum. Selain mengganggu orang sekitar, kondisi ini juga bisa menjadi tanda ada masalah pada sistem keamanan kendaraan yang tidak boleh disepelekan.

Banyak pemilik mobil mengira alarm berbunyi terus hanya disebabkan error biasa. Padahal, ada sejumlah faktor yang bisa memicu gangguan tersebut, mulai dari hal sederhana seperti pintu yang tidak tertutup rapat hingga kerusakan pada modul sistem alarm itu sendiri.

Berikut 7 penyebab umum alarm mobil terus berbunyi yang perlu Anda ketahui seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Pintu Mobil Belum Tertutup Sempurna Salah satu penyebab paling sering terjadi adalah pintu mobil yang belum tertutup rapat. Sistem alarm modern biasanya sudah dilengkapi sensor pada setiap pintu untuk memastikan kendaraan benar-benar dalam kondisi terkunci aman.

Ketika ada pintu yang masih sedikit terbuka atau tidak menutup sempurna, sensor akan membaca kondisi tersebut sebagai potensi ancaman. Akibatnya, alarm bisa berbunyi terus meski sebenarnya tidak ada pencurian atau gangguan apa pun.

2. Baterai Remote mulai Lemah Remote mobil bukan hanya alat untuk membuka dan mengunci pintu, tetapi juga bagian penting dari sistem alarm kendaraan. Saat baterai remote mulai melemah, sinyal yang dikirim ke mobil menjadi tidak stabil.