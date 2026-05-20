Rian Alfianto
Rabu, 20 Mei 2026 | 18.30 WIB

Data Pribadi Jadi 'Tambang Emas' Baru Hacker, Begini Cara Kebocorannya Terjadi

Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha. (CISSReC/Antara)

JawaPos.com - Kebocoran data pribadi di era digital kini berkembang menjadi ancaman yang jauh lebih besar dibanding sekadar persoalan teknis belaka.

Di tengah semakin masifnya aktivitas digital masyarakat, data pribadi berubah menjadi aset bernilai tinggi yang diperebutkan pelaku kejahatan siber, kelompok kriminal, hingga aktor negara.

Fenomena itu terlihat dari meningkatnya intensitas serangan siber di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat jumlah serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar serangan atau melonjak 714 persen dibanding rata-rata tahunan periode 2020–2024. 

Tren tersebut masih berlanjut pada awal 2026 dengan 1,52 miliar serangan tercatat hanya dalam periode 1 Januari hingga 15 April.

Pakar Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan, ketika hampir seluruh aktivitas manusia telah terdigitalisasi, data tidak lagi sekadar kumpulan informasi, tetapi telah menjadi instrumen ekonomi, politik, bahkan kekuasaan.

“Data berubah menjadi aset bernilai tinggi yang diperebutkan oleh berbagai aktor. Dalam konteks tersebut, kebocoran data bukan hanya persoalan hilangnya informasi, tetapi juga berkaitan dengan perebutan kekuasaan, keuntungan ekonomi, pengaruh politik, dan dominasi teknologi,” ujar Pratama kepada JawaPos.com.

Menurut Pratama, sebagian besar kebocoran data terjadi akibat lemahnya pengamanan sistem informasi, eksploitasi celah keamanan, pencurian kredensial, hingga kesalahan manusia.

Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR) 2024 mencatat sekitar 68 persen insiden kebocoran data melibatkan unsur manusia non-malicious seperti salah klik tautan berbahaya, penggunaan password lemah, atau kelalaian pengguna.

