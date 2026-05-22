Teknologi dan Gaya Hidup Bertemu di Tren Portable Electronics

JawaPos.com – Tren gaya hidup urban yang serba praktis dan mobile membuat kebutuhan perangkat elektronik portable semakin meningkat. Melihat peluang tersebut, Airvy Indonesia hadir membawa konsep lifestyle electronics dengan sentuhan teknologi dan desain modern khas Taiwan.
Berada di bawah naungan PT Best Fortune Indonesia, Airvy mencoba menghadirkan pengalaman baru melalui produk elektronik yang tidak hanya fungsional, tetapi juga stylish untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Nama Airvy sendiri berasal dari kata “Air” yang identik dengan kesejukan dan kenyamanan. Sementara sentuhan “vy” merepresentasikan gaya modern dan fashionable yang dekat dengan generasi muda masa kini.
Mengusung tagline Your No.1 Digital Life Partner, Airvy fokus menghadirkan berbagai perangkat portable electronics untuk mendukung mobilitas masyarakat urban. Mulai dari kipas portable, perangkat pendingin personal, hingga aksesoris digital lifestyle lainnya.
Salah satu teknologi andalan yang dibawa Airvy adalah TurboWind™️ Technology dengan motor turbo hingga 23.000 RPM. Teknologi tersebut diklaim mampu menghasilkan hembusan angin yang kuat dan stabil untuk penggunaan harian.
Tidak hanya mengutamakan performa, Airvy juga menyematkan Smart AI Chip Ultra Protection yang berfungsi menjaga keamanan perangkat secara real-time. Sistem tersebut mencakup perlindungan overheat, overcurrent, short-circuit, hingga overcharge.
Dari sisi desain, Airvy tampil dengan konsep premium yang compact, ringan, dan ergonomis. Material berkualitas dipadukan dengan Real-Time Digital Smart LED Display membuat perangkat ini terlihat modern sekaligus praktis digunakan saat beraktivitas.
Untuk mendukung mobilitas pengguna, Airvy juga membekali produknya dengan baterai Li-ion hingga 4000mAh serta pengisian daya USB Type-C.
Beberapa seri unggulan yang diperkenalkan antara lain Lite-i60, Air80S, dan Air36S. Masing-masing hadir dengan karakter berbeda, mulai dari high-speed turbo fan, crystal handheld fan dengan desain elegan, hingga kipas fleksibel 2-in-1 untuk penggunaan indoor maupun outdoor.
Direktur PT Best Fortune Indonesia, Richard Liu, mengatakan pihaknya ingin menghadirkan produk dengan standar inovasi, desain, dan kualitas terbaik untuk pasar Indonesia.
