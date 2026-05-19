Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 19 Mei 2026 | 22.44 WIB

1 dari 5 Anak Muda Alami Hipertensi, Gaya Hidup Modern dan Konsumsi Tinggi Garam Jadi Penyebab Utama

Ilustrasi pasien mengalami hipertensi (Dok. Freepik)

JawaPos.com – Fenomena hipertensi di kalangan anak muda kini menjadi perhatian serius tenaga kesehatan. Data menunjukkan, sekitar satu dari lima anak muda Indonesia sudah mengalami tekanan darah tinggi karena gaya hidup modern, pola makan tinggi garam, hingga rendahnya aktivitas fisik.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam dr. Sukamto Koesnoe, Sp.PD-KAI mengatakan, kasus hipertensi pada usia muda kini semakin sering ditemukan di fasilitas kesehatan.

“Sebenarnya ini fenomena yang membuat kami di komunitas penyakit dalam cukup prihatin. Dulu, hipertensi identik dengan penyakit orang tua, pasien-pasien di atas 50 tahun. Tapi sekarang, di poliklinik kami di RSCM dan di banyak rumah sakit di Indonesia, kami semakin sering menemui pasien berusia 25, 30, 35 tahun datang dengan tekanan darah yang sudah cukup tinggi,” ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (19/5).

Data nasional dari Survei Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa pada kelompok usia 18 sampai 24 tahun, prevalensi hipertensi sudah sekitar 13 persen.

"Begitu masuk usia 25 sampai 34 tahun, angkanya melonjak menjadi sekitar 20 persen. Artinya, satu dari lima anak muda Indonesia sudah hipertensi,” katanya.

Banyak Anak Muda Tidak Sadar Sudah Hipertensi

Menurut dr. Sukamto, sebagian besar anak muda justru tidak menyadari kondisi hipertensi yang dialaminya. Mereka baru menyadari bahaya hipertensi hingga muncul komplikasi serius.

“Mereka merasa sehat, masih bisa bekerja, masih bisa berolahraga, sampai suatu hari datang ke IGD dengan stroke atau serangan jantung di usia produktif,” ucapnya.

Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) itu pun menegaskan bahwa hipertensi kini menjadi bagian dari perubahan besar pola penyakit di Indonesia.

